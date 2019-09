Wilhelm Busch feiert das Art Déco

Hannover

Le Corbusier war nicht beeindruckt. Was er da sah, an Plakaten und Illustrationen auf der Pariser Weltausstellung 1925, war ihm, dem großen Architekten, Zeichner und Designer viel zu seicht. Er schätzte gering, was man heute als Art Déco als zu unpolitisch und zu wenig sozialkritisch, gerade im Vergleich zu dem, was zeitgleich im Bauhaus entstand.

Wie richtig – oder vielmehr: wie falsch – er lag, kann man nun im Wilhelm-Busch-Museum einschätzen, bei der Ausstellung „Art Déco: Grafikdesign aus Paris“, die das Haus vom Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe übernahm.

Tanz auf dem Vulkan

Was damals, in den Zehner- und Zwanziger-Jahren des 20. Jahrhunderts, vor allem Gebrauchsgrafik war, für Mode ebenso warb wie für Kriegsanleihen und diverse Verlustigungen, ist inzwischen als Stilepoche anerkannt – und im Nachhinein benannt nach jener Weltausstellung, der „Exposition Internationale Arts Décoraties“. Es ist die Ära, in der Plakate zu Kunst wurden, die heute Spitzenpreise im fünfstelligen Bereich erzielt.

Josephine Baker im Bananenkostüm von Paul Colin. Quelle: VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Lebensgefühl ist hier dokumentiert – besonders eindrucksvoll vielleicht in den Arbeiten Paul Colins, der der afroamerikanischen Tänzerin Josephine Baker nach ihren Gastspielen eine ganze Mappe widmete, „Le Revue Négre“ (die man heute wohl auch ander bezeichnen würde): „Sie holte schwarzes Lebensgefühl nach Paris, mit Charleston und Jazz“, so Direktorin Gisela Vetter-Liebenow. Später erhielt sie die französische Staatsbürgerschaft. Der alte Kontinent zeigte sich hier vor dunklen Zeiten noch sehr bunt und divers.

Frankreich feiert sich mit dem Art Déco quasi selbst: als Heimat der Haut Couture, der Chansons und der Revuen. Die Mittel: geschwungene Formen, gleißende Farben und klar Typografie. Die dann eben doch eine große Verwandtschaft zum Bauhaus zeigen. Und den so dokumentierten Tanz auf dem Vulkan der Zwischenkriegszeit kann man heute auch nicht anders als politisch lesen.

Vom 21. September bis 17. September. Zu der Ausstellung ist ein umfangreicher Katalog erschienen (Edition Braus, 128 Seiten, 24,95 Euro).

In der Ensmann-Galerie

Er zeichnete und malte Feinhumoriges für die „Lustigen Blätter“, schwenkte im Ersten Weltkrieg mit ein in den hurrapatriotischen Kurs des legendären „Simplicissmus“ und wurde doch am bekanntesten durch seine Bilder der neuen, selbstbewussten Frau: Dem schwedisch-deutschen Maler, Zeichner und Grafiker Brynolf Wennerberg (1866–1950) widmet das Busch-Museum in der Ensmann-Galerie (die den Hauptausstellungsräumen vorgelagert ist), eine kleine, aber feine Werkschau. Gezeigt werden Gemälde, aber auch Postkarten, Plakate und Gebrauchsgrafiken wie Werbemotive, von denen einige bis in die zweite Hälfte des Jahrhunderts genutzt wurden.

Von Stefan Gohlisch