Wieder volle Halle: 8500 feiern die Ehrlich Brothers in der Tui-Arena

Hannover

Vier unterschiedliche Emoji-Papierherzen mischt, zerreißt, tauscht und wirft jeder der 8500 zauberbegeisterten Fans durch die Tui-Arena. Am Ende finden - wie aus Zauberhand - die passenden Herzhälften zusammen und dabei hatten die „ Ehrlich Brothers“, die Stars des Abends, ihre Hände nicht einmal im Spiel.

Andreas und Chris Ehrlich zeigen auch in ihrem neuen Programm „Dream and Fly“, dass Zauberei und Magie nicht zwangsläufig mit schwarzen Umhängen und Zylindern in Verbindung gebracht werden müssen und mehr als nur hinterm Ohr hervorgezogene Münzen und zersägte Jungfrauen sein können.

Mit Bill-Kaulitz-Gedächnisfrisuren

Ihre Optik: softrockige „ Philipp Plein meets New Yorker“-Outfits, markante haarspraygeschaffene Bill-Kaulitz-Gedächtnisfrisuren, perfekt getrimmte Bärtchen. Ihr Auftreten: laut, bunt, effekthascherisch und von allem eine Schippe zu viel. Mit dem Helikopter auf der Bühne landen oder einen VW Golf-Schrottquader in einen güldenen Lamborghini verwandeln, stehen im direkten Kontrast zu den bodenständigen, kontaktsuchenden Kreuzzügen durch Publikum. Die beiden Brüder mal ganz nah, ganz Ehrlich.

Ihre Show deckt das gesamte Zauber- und Entertainmentrepertoire ab: Schwebe-, Schwerkraft- und Entfesslungsspielereien, ein Bauchredner-Intermezzo, klassische Geldschein- und Kartentricks und immer wieder Konfettikanonen, Wasserfontänen und flammenwerfende Gitarren sowie kleine bis mittelgroße Explosionen sorgen für Ohs und Ahs vor allem bei den ganz jungen Zuschauern. Süß: wie an kleinen Fallschirmen befestigte Süßigkeiten von der Decke in angelnde Kinderärmchen segeln. Für sie solls rote Bonbons regnen.

Aus einem Haufen Schrott wird ein Lamborghini. Quelle: Michael Wallmüller

Doch vor allem die Tricks, bei denen die Brüder urplötzlich am anderen Ende der Arena auftauchen, lassen auch die Unterkiefer von Mutti und Vati herunterklappen. So wird Bruder Chris mit einer Riesenpistole, der fetzig-modernen Version des Zirkus-Alltime-Klassikers „Die Menschliche Kanonenkugel“ über die Köpfe der staunenden Masse geschossen – zumindest augenscheinlich. Brüder, Knarren, Sensationen.

Musik nun fester Bestandteil des Programms

Die Leidenschaft zur Musik, die die Ehrlichs aus Ostwestfalen seit frühster Jugend hegen, ist neuerdings ein fester Bestandteil des Programms. Gemeinsam mit ihrer weiblichen Showband performen sie eigens geschriebene Songs aus ihrem ersten Album „Flash“. Fetziger Pop, Mütter-Danksagungs-Schnulzen und frech-rockige Ausflüge – alles ist dabei.

Laut oder leise, effektvoll oder reduziert - die beiden Brüder sind die Großmeister der Illusion. Und zwei Geschäftsmänner, die in jeder freien Sekunde für die Marke „ Ehrlich Brothers“ und deren Produktpalette die Werbetrommel rühren. Gutes Familien-Entertainment mit einer Prise Kitsch und einem Hauch Kasperletheater 2.0 ist gefragt und muss es schließlich auch bleiben.

Am Schluss gibt es noch eine Überdosis Gefühl. Nach einer emotionalen Ode an die Traumverwirklichung fliegen und gleiten Gebrüder Ehrlich getreu dem Tourmotto „Dream and Fly“ zu „A Million Dreams“ mit Schmetterlingen spielend durch den Bühnenraum. Ein Träumchen! 3/5

Von Aline Westphal