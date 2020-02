What a Feeling: So ist „Flashdance“ in der Swiss-Life-Hall

Hannover

Ein Wasserschwall ergießt sich über die Brust der über den Stuhl gebogenen Tänzerin nieder – live in der Swiss-Life-Hall. Diese Szene aus „ Flashdance“ hat popkulturelle Geschichte geschrieben. Der Film mit Jennifer Beals in der Hauptrolle 80er-Jahre-Kult und gehört zweifelsohne zu den berühmtesten Tanzfilmen. 2018 startete „ Flashdance“ als Musicalproduktion in Deutschland und macht nun für mehrere Aufführungen Halt in Hannover, am ersten Abend vor 850 Zuschauern.

In der mit Sozialkritik durchwobenen Geschichte geht es um Träume und Unabhängigkeit. Tagsüber verdient sich Alexandra „Alex“ Owens ihre Brötchen als Schweißerin, nachts arbeitet sie als Tänzerin in einer Bar. Das Leben als Kind der Arbeiterklasse ist hart, doch mit 18 Jahren hat man noch Träume: eine Tanzausbildung.

Ausdrucksstarkes Körpergefühl

Mit ihrem gutsituierten Vorgesetzten Nick Hurley ( Nicky Wuchinger) beginnt Alex nicht nur eine Liebesbeziehung mit allen Höhen und Tiefen, sondern findet in ihm auch eine Art Mentor. Er erkennt ihr tänzerisches Potenzial und verhilft der willensstarken Powerfrau zur alles entscheidenden Aufnahmeprüfung.

Abwechslungsreich: LED-Leinwände ermöglichen rasche Bühnenwechsel. Quelle: Samantha Franson

Maria Danaé Bansen als Alex ertanzt, ersingt und erspielt sich mit Leidenschaft und ausdruckstarkem Körpergefühl die volle Aufmerksamkeit, wie die Figur, die sie verkörpert. Das über 20-köpfige Ensemble zeigt übereifrig choreografierte Tanzszenen in und auf den Ebenen der Treppen- und Gerüstkonstruktion. Die Bühnenrückwände bestehen aus LED-Leinwänden, die detailverliebt die unterschiedlichsten Settings illuminieren und schnelle, geschmeidige und raffinierte Szenenwechsel eindrucksvoll möglich machen – von Stadt bis Fabrik, von Bar bis Tanzsaal.

Neuer Ohrwürmer sind Fehlanzeige

Die Kostüme sind facettenreich, aber einfach. Simpel auch die Dialoge und deutschen Texte der ergänzend komponierten Musiktitel. Ganz Musical-like singen die Darsteller über das, was sie gerade tun, was sie zu tun gedenken oder was sie dabei fühlen, ohne je mit Bildern, Metaphern oder schlicht mit Sprache zu spielen.

Der Sound der Band, die zwar live performt, aber nicht zu sehen ist, kann nur eingeschränkt überzeugen. Die Musik klingt überwiegend blass, flach und künstlich. Neue Ohrwurmmelodien? Fehlanzeige. Und auch im Ensemble gibt es die ein oder andere Stimme, die mehr Verantwortung tragen kann als die andere.

Das große Finale

Das Musical dosiert das 80er-Jahre-Feeling eher spärlich, aber funktioniert trotzdem atmosphärisch erstaunlich gut. Nach trippelnden Füßchen zu „Maniac“ und Girlband-Action zu „I Love Rock’n’Roll“ sehnt sich das Publikum am Ende nur noch nach Alex‘ legendärer Vortanzszene zu Irene Caras „What a Feeling“.

Das große Finale, auf das alle gewartet haben, kommt zwar zuverlässig und qualitativ befriedend, sticht aber in der Inszenierung nicht als Highlight hervor. Doch solange es auf dem Weg zum Happy End ein bisschen Kitsch , Romantik und einen Nostalgieschub gibt, ist doch alles in Ordnung.

Bis 23. Februar 2020 in der Swiss-Life-Hall.

Von Aline Westphal