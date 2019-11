Westernhagen kommt in Hannovers Opernhaus

Hannover

U-Musik trifft E-Kultur: Marius Müller-Westernhagen tourt 2020 durch deutsche Philharmonien, Opernhäuser und Theater. Hannover ist mit gleich vier Terminen (21., 22., 24. und 25. Juli) dabei.

Zu hören gibt es „Das Pfefferminz-Experiment“ – der Deutschrocker hat sein Durchbruchsalbum „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“ von 1978 neu aufgenommen. Dafür zog er sich mit seinen Musikern in die legendären Dreamland Studios in Woodstock zurück. Lieder wie „Giselher“, „Dicke“ und „Mit 18“ erklingen nun in einem Soundgewand aus zurückgenommenen Gitarren, Geige, Pedal-Steel-Gitarre, einem kleinen Akkordeon und etwas Percussion.

„Ein alter Traum“

„Es ist ein alter Traum von mir, in Theatern und Konzerthäusern aufzutreten“, zitiert der Tour-Veranstalter den 70-Jährigen. „Du bist deinem Publikum dort sehr nahe, und du spielst an inspirierenden Orten. Rock’n’Roll war für mich immer mehr als Entertainment, er ist eine der großen Kulturleistungen des 20. Jahrhunderts. Ich möchte meine Musik in Sälen präsentieren, die vielen anderen Kunstformen ideale Bedingungen bieten.“

Der Vorverkauf hat begonnen. Karten (88,69 bis 165,69 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Von Stefan Gohlisch