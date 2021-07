Hannover

Bei der Präsentation der kommenden Ausgabe von „Tanztheater International“ im Berggarten Herrenhausen gab es vor allem Gesprächsbedarf unter den Veranstalterinnen – und der betraf die weitere Zukunft des Festivals.

Christiane Winter hat Tanztheater International einst erfunden und auch für die diesjährige 36. Ausgabe vom 1. bis zum 11. September das Programm zusammengestellt. Spätestens seit 2019 wird über eine Nachfolgeregelung für die heute 66-Jährige nachgedacht – herausgekommen ist bisher aber offenbar nichts.

„Da habe ich schon erst einmal schlucken müssen“

Sie wünsche sich Gespräche mit der Stadt zu diesem Thema, sagt Winter, wenn man sie fragt, wie lange sie das Festival noch organisieren werde. Die scheint es demnach noch gar nicht gegeben zu haben. Im Januar habe man ihr bei der Stadt immerhin mitgeteilt, dass man nur noch zwei Jahre mit ihr als Leiterin rechne: „Da habe ich schon erst einmal schlucken müssen. Das Festival ist ja so etwas wie mein Leben.“

Bislang war immer zu hören, Stadt, Förderer und Winter selbst wollten gemeinsam einen Weg suchen, um „Tanztheater International“ in die Zukunft zu führen. Das ist bislang aber wohl nicht geschehen. „Offenbar gibt es hier Optimierungsbedarf“, stellte Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf fest, und fügte hinzu: „Ich hoffe, es gibt hier jetzt keinen Dissens.“

bis 2023 bleibe es das Festival von Christiane Winter

Denn eigentlich besteht ja Einigkeit in dem Wunsch, „Tanztheater International“ für die Stadt zu erhalten. Für Beckedorf ist das Festival „ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Hannover“. Dass es in den zurückliegenden Jahrzehnten dazu werden konnte, liegt allerdings auch an der Sparkasse Hannover, die die Reihe erstaunliche 27 Jahre lang institutionell gefördert hat. Anfang diesen Jahres hatte die Bank angekündigt, diese dauerhafte Förderung ab 2022 einzustellen.

Stadt und Land haben angekündigt, sich um eine Lösung zu bemühen. Und auch Lavinia Franke, die Generalsekretärin der Stiftung Niedersachsen, deutete im Berggarten an, dass ihre Stiftung sich eventuell stärker engagieren könnte. Es sei wichtig, den Tanz zu stärken, sagte sie. Größere Veränderungen sind aber wohl nicht vor 2024 zu erwarten. Denn mindestens bis 2023 bleibe „Tanztheater International“ das Festival von Christiane Winter, versicherte Beckedorf.

Das Programm: „Unkraut“ und ein „Harleking“

„Tanztheater International“ (1. bis zum 11. September) plant zur Eröffnung eine Open-Air-Veranstaltung: Roboyn Orlin wird ihr Stück mit Tänzern aus Frankfurt am 1. und 2. September im Großen Garten zeigen.

Ein thematischer Schwerpunkt der diesjährigen Ausgabe liegt auf der Arbeit von Choreographinnen: Die Österreicherin Doris Uhlich zeigt ihr Stück „Unkraut“, Anne Nguyen aus Frankreich „A mon bel amour“. In Kooperation mit der Oper wird das Programm „Think Big“ fortgesetzt, bei dem jungen Choreographen mit dem Ensemble der Staatsballetts arbeiten können – wegen Corona aber nur mit acht Tänzern und Tänzerinnen.

Außerdem ist das Duo Guy Nader/Maria Campos, das bereits zweimal in Hannover zu Gast war, im Programm vertreten. Erstmals dabei ist der junge Choreograph Moritz Ostruschnjak. Und das Stück „Harleking“ von Ginevra Panzetti und Enrico Ticconi hat Leiterin Christiane Winter sogar so begeistert, dass sie es zum Finale des Festivals ausgewählt hat, obwohl es mit 40 Minuten eigentlich etwas zu kurz für ein abendfüllendes Programm ist.

Von Stefan Arndt