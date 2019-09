Hannover

Den Worten zu misstrauen, ist zuweilen durchaus angebracht. Die Japanerin Kaori Ito hat daraus radikale Konsequenzen gezogen und eine Performance „I dance because I do not trust words“ genannt – wo die Sprache versagt, muss eben die Bewegung für den angemessenen Ausdruck sorgen. Erst recht, wenn es um die nicht ganz unkomplizierte Beziehung zu Vater Hiroshi Ito geht, der bei diesem sehr speziellen Beitrag zum Festival „ Tanztheater International“ in der Musikhochschule mit von der Partie ist.

Er hat einst am Theater angefangen und schwenkte, wohl ebenfalls wegen einer gewissen Skepsis gegenüber den Worten, zur Bildhauerei um. Und im Gegensatz zur Tochter, die in New York studierte und nun seit geraumer Zeit in Frankreich lebt, ist er der der japanischen Heimat verhaftet geblieben. So wird das Themenfeld neben den Spannungen innerhalb einer Künstlerfamilie durch einen gewissen Culture Clash erweitert.

Gemessen am Titel, ist die Vorstellung durchaus sprachlastig. Zu Beginn prasseln haufenweise eingespielte Fragen auf die Besucher ein, teils politischer und teils privater Natur: Es geht unter anderem um Fernsehen, um Fukushima, um die japanische Entschuldigungskultur – und „Warum sage ich immer Ja, wenn ich Nein sagen sollte?“, grübelt Kaori Ito. Sie selbst bewegt sich in dieser Anfangssequenz nur sparsam, der auf einem Stuhl verharrende Vater überhaupt nicht.

Irgendwann sieht sich der 76-jährige Senior allerdings einem Live-Bombardement seiner 39-jährigen Tochter ausgesetzt, die vielerlei wissen will: Warum trinkst du Kaffee? Warum rauchst du? Kennst du Pina Bausch? Oder, sicherlich eine sehr berechtigte Frage: Warum hatten wir zu Weihnachten Dinosaurier anstelle von Tannenbäumen?

Physische Annäherung

Der Vater bleibt eher wortkarg, äußert sich aber ausführlicher im Dialog vom Band. Gesteht eine Vorliebe für Horrorgeschichten, sieht das Leben vor allem als Vorbereitung auf den Tod und äußert sich auch zur ganz persönlichen Beziehung: Geographische Distanz habe doch nichts mit realer zu tun.

Und in der Tat nähern sich Vater und Tochter dann auch physisch an. Hatte Kaori Ito voher schon solistisch eine Butoh-angehauchte Szene über die Entwicklung von der fötalen Haltung hin zum schwankenden Stehen auf zwei Beinen gezeigt, ist nun auch Hiroshi mit dem Tanzen dran. Er macht das ganz selbstverständlich und lässig, bis sich das Duo in wunderbare Albereien stürzt, die Hände in einer Parodie von Jazz-Moves schüttelt, bis der Vater auf Zuruf der Tochter mal auf Michael Jackson und mal auf Madonna macht.

Irgendwann tritt er unauffällig ab, aber für Kaori Ito steht noch eine Schlusspointe aus: Sie enthüllt eine mächtige Skulptur von Hiroshi im Bühnenhintergrund. Und betrachtet sie lange sinnend – einer der vielen schönen Momente dieser ebenso fremdartigen wie anrührenden Performance.

