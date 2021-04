Was bleibt von der Kulturhauptstadt Hannover?

Hannover

Wie man eine Niederlage doch noch in einen kleinen Sieg verwandeln vermag, das will Hannover mit „Vorwärts nach weit – dem Zukunftsplan Kultur“ zeigen. Und dafür gut 2,1 Millionen Euro in die Hand nehmen. Das wurde gestern im Kulturausschuss diskutiert – der aber noch weiteren Beratungsbedarf hat.

Dieses Engagement für die Kultur rührt aus dem Bemühungen um den Titel der Kulturhauptstadt her – Hannover musste sich hier in einem Kulturenwicklungsplan 2030 verpflichten, mehr Geld bereitzustellen, als sonst üblich gewesen wäre, damit man überhaupt am Titelrennen teilnehmen darf.

Mehrere Modellprojekte gehören dazu

Dazu gehören Modellprojekte, wie die Entwicklung von Kulturarealen, einer Stärkung der Unesco City of Music und Hannovers als internationaler Kulturregion („Hörregion Hannover“, „International Center of Music & Sounds“), die Stärkung der Kulturtouristik sowie die Entwicklung des Netzwerks Kulturelle Bildung.

Außerdem sollen die Kulturregionen Hannover und Hildesheim in besonderer Weise verschränkt werden. Das war auch ein zentraler Punkt in einer digitalen Diskussionsrunde aus Anlass des „Deutschen Frühlings“ in Estland. Thema war die Nachhaltigkeit von Kulturhauptstadtbewerbungen eben nicht für die Siegerstädte, sondern die Verlierer, die netterweise „Zweitplatzierte“ genannt wurden.

Denn auch Estland blickt auf eine Bewerbungsrunde zurück. Für das Jahr 2024 hatte sich im nationalen Wettbewerb Tartu durchgesetzt. Und die Stadt Narva war unterlegen – eine alte Industriestadt („gefährlich, hässlich“) an der Grenze zu Russland. Und trotzdem hat es sich gelohnt, so Maris Hellrand, die Gestalterin dieser Bewerbung. „Die Kulturschaffenden vor Ort haben einen gewaltigen Sprung noch vorn gemacht.“ Der Gewinn für die dortige „Bürgergesellschaft“ sei enorm. Und man müsste jetzt in die Zukunft blicken, damit Narva vielleicht dann eine Chance hat, wenn Estland wieder mit einer Kulturhauptstadt dabei ist.

Projekte „sofort auf die Straße bringen“

Hannover muss jetzt die Frage beantworten, „wie man alles wieder runterfährt“, so Melanie Botzki von der Teamleitung der Hannover-Bewerbung. Jetzt gehe es darum, „Projekt sofort sichtbar zu machen und auf die Straße zu bringen“. Am besten mit Hildesheim zusammen. Hier ist die Idee einer gemeinsamen Kulturregion entstanden, die auch im zur Bühne gedachten Raum zwischen den Städte aufblühen soll. Was Lene Wagner, Hildesheims Kulturhauptstadtbewerberin, nachdrücklich unterstützt.

Hat Hannover den Titel zu Recht nicht bekommen: Die Kulturwissenschaftlerin Kristina Jacobsen kritisierte in der Diskussionsrunde noch einmal das Auswahlverfahren, „das nicht ganz glatt gelaufen ist“. Und erwähnte die „Befangenheitsvorwürfe“ gegen einige Jury-Mitglieder. Hier sei mehr Transparenz gefordert, schließe gehe es um mindestens zweistellige Millionenbeträge. Es sei „skandalös“, was hier unter den Teppich gekehrt wurde. Es sei unbedingt notwendig, über das Auswahlverfahren der Jury-Mitglieder nachzudenken. Auch darüber, wie Sanktionen aussehen können, wenn ein Jury-Mitglied in den Verdacht der Befangenheit gerät.

Von Henning Queren