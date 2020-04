Warum sich Theaterregisseur Arnarsson in Island derzeit am sichersten fühlt

Hannover

Von Österreich über Deutschland nach Island: Der Theaterregisseur Thorleifur Örn Arnarsson (41), Schauspieldirektor der Berliner Volksbühne, ist wegen der Corona-Krise in sein Heimatland zurückgekehrt. Im NP-Interview erklärt er, warum.

Ich erwische Sie im verschneiten Island ...

Ja, genau, auf dem Land, in einem Sommerhaus unserer Familie. Wir sind in Quarantäne.

Das ist eine Standardmaßnahme derzeit in Island bei Menschen, die aus einem anderen Land eingereist sind?

Ja. Erst – und das war ganz früh – betraf es nur Menschen aus Italien und den österreichischen Skigebieten. Die isländische Regierung hat – und das ist dokumentiert – die österreichischen Behörden schon am 5. März darauf hingewiesen, dass die meisten Infizierten von dort kommen.

Zu dem Zeitpunkt waren Sie in Österreich.

Ja. Wir haben in Wien, am Burgtheater, „ Peer Gynt“ geprobt. Und am Tag, als wir nach Deutschland zurückkehrten, kam der Hinweis von Jens Spahn, dass Menschen, die aus Österreich kommen, in Quarantäne gehen sollten. Wir haben uns dann schnell entschlossen, nach Island weiterzufliegen und dort die Quarantäne zu machen, weil in der Zwischenzeit die Isländische Regierung Deutschland auf die Liste der Hochrisikogebiete gesetzt hatte.

„Als sei Corona ein Problem, das nur die Anderen betraf“

Wie war das Anfang März in Österreich?

Es war ein sehr merkwürdiges Gefühl. Man kam sich ein bisschen vor wie ein Alarmist. In Österreich wurde darüber berichtet, was in Italien los war: „Sie sind älter in Italien ... Das Gesundheitssystem dort ist nicht so gut wie bei uns ...“ Als sei Corona ein Problem, das nur die Anderen betraf. Aber Island begann damals – man spricht ja heute von „damals“, als sei das Ewigkeiten her – mit Maßnahmen, die signalisierten, dass das Problem viel schwerwiegender ist. Und mit diesem Gefühl, zwischen zwei Wirklichkeiten zu stehen, probten wir in Wien, ohne irgendwelche Anweisungen zu bekommen, wie das vonstatten gehen soll – gespielt wurde da im Großen Haus schon nicht mehr.

Es gab keine Einschränkungen des Probenbetriebs?

Nein. Und Schauspieler arbeiten nun einmal auf engstem Raum miteinander. Es war unwirklich, ein paar Tage nach dem Opernball. In Island wäre das alles zu dem Zeitpunkt nicht mehr erlaubt gewesen. Wir fragten uns: Bauen wir hier eine Infektionszelle? Da wäre die Regierung gefragt gewesen, das Theater konnte dem wegen der finanziellen Abhängigkeit ja nicht vorgreifen

Sind alle gesund herausgekommen?

So weit ich weiß, gibt es keine Infektionen in der Gruppe. Aber ich bin nachdenklich geworden. In Island haben sehr früh die Fachleute vom Katastrophenschutz im Fernsehen informiert. Wir kennen die sehr gut, weil Island nun einmal ein Land ist, in dem es Erdbeben gibt, Lawinen und schwere Stürme. Und die Politiker kümmern sich um die ökonomischen und administrativen Problemen der Krise und treffen ihre Entscheidungen auf Basis der wissenschaftlichen Empfehlungen. Die Maßnahmen trafen durch den langen Vorlauf auf einen viel größeren Kenntnisstand in der Bevölkerung als in Österreich oder Deutschland – und auch zu einem größeren Konsens.

„Eine Gesellschaft der Individuen wird auf eine große Probe gestellt“

Wie war es, von Wien nach Berlin zu kommen?

Ein wenig wie eine Zeitreise: in das Österreich zwei Wochen vorher.

Wie sehen bei Ihnen die Maßnahmen aus?

Nicht so strikt wie in Deutschland zum Beispiel. Island ist näher dran an Korea: Es wurde sehr früh und sehr flächig getestet. Jeder einzelne Fall wurde verfolgt, was bei einem einzigen internationalen Flughafen im Land natürlich auch leichter ist als anderswo. Wir sind zurückgegangen, weil wir uns hier sicherer fühlen. In Europa – und ganz besonders jetzt in Amerika – haben die Politiker sehr lang gewartet, und dann kamen die Maßnahmen sehr schnell und sehr hart.

Was macht dieses Krisenmanagement mit uns?

Es verändert uns. Wir erfahren, dass der Staat sehr stark in unser Leben eingreift. Und wenn er das einmal getan hat, ist der Weg offen für weitere Restriktionen. Jetzt wird über die Verfolgung von Handydaten diskutiert. Wir müssen am Ende der Krise eine tiefsinnige demokratische Debatte führen über politische Maßnahmen und Mechanismen.

Ist es nicht auch so, dass die Menschen jetzt erst merken, was Gemeinschaft und was Freiheit bedeutet?

Wir erleben gerade, dass wir dazu aufgerufen werden, das Allgemeinwohl über unser persönliches Wohl zu stellen. Eine Gesellschaft der Individuen wird auf eine große Probe gestellt – aber zugleich werden damit Einschnitte in die liberale Demokratie geschaffen, und nach der Krise, in Zeiten der Rezession, wird ein großer ideologische Kampf geführt werden darum, wo die Grenze gezogen wird.

Daraus folgt?

Es wird die große Aufgabe der Künstler, der Medien und der Zivilgesellschaft sein, zu diskutieren: Wie gehen wir mit unserer Freiheit um? Aber auch: Wer hat den Weg geebnet, dass wir in eine solche Katastrophe hineinlaufen? Vielleicht müssen wir nicht ständig mit Flugzeugen um die ganze Welt reisen. Vielleicht müssen wir die Verantwortung, die immer an Freiheit geknüpft ist, ausleben. Und vielleicht – wohl der wichtigste Aspekt – müssen wir mit einem ähnlichen Ernst wie jetzt der globalen Erwärmung entgegensteuern. Denn anscheinend kann die Politik, wenn sie die Gefahr klar genug sieht, Maßnahmen aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse ergreifen und das relativ schnell.

„Wir brauchen eine vitale Künstlergemeinschaft“

Wie geht es Ihnen momentan als Künstler?

Ich sehne mich nach der Rückkehr zu einer der größten gesellschaftlichen Aufgaben überhaupt. Das Theater ist die einzige Kunstform, die in Anwesenheit der Zuschauer überhaupt erst entstehen kann. Ohne Zuschauer ist Theaterkunst ja nicht möglich. Aber nach der ganzen Einsamkeit und sozialen Entfernung werden wir uns sehr danach sehnen, gemeinsame Räume wieder zu beleben, und dann müssen die Theaterkünstler für diese Aufgabe bereit sein. Bei mir geht es eher um eine Verschiebung. Wir wollen „ Peer Gynt“ nach der Krise auf die Bühne bringen, und danach geht es in die Volksbühne. Meine Gedanken sind in dem Zusammenhang eher bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die vor dem finanziellen Ruin stehen.

Deren Existenz derzeit bedroht ist.

Ja. Und meine größte Sorge ist: Im Moment sitzen wir alle in einem Boot. Aber die notwendige Diskussion nach Corona wird in einer der größten Wirtschaftskrisen überhaupt stattfinden. Das waren immer schwierige Zeiten, um tiefsinnige Dialoge zu führen. Dafür brauchen wir eine vitale Künstlergemeinschaft.

Von Stefan Gohlisch