Warum der Musiker Marco Schmedtje so gerne in Hannover arbeitet

Das Schreiben von Liedern vergleicht Marco Schmedtje mit dem Angeln: „Es ist, als ob einen das Angelfieber packt: dass man richtig Bock hat“, sagt er: „Dann darf man nicht nachlassen, muss die Spannung aufrecht erhalten und den Sack zumachen.“ Wenn das der Maßstab ist, ist dem Hamburger ein ordentlicher Fischzug gelungen. Denn nun erscheint sein neues Album, „18“ ( Marco Schmedtje/recordJet), ein erstaunliches Werk, tritt es doch gewissermaßen in Dialog mit sich selbst.

Jedes Leben hat zwei Seiten, mindestens. Und dieses Album spiegelt das überdeutlich wieder: Sechs der Songs entstanden in den vergangenen zwei Jahren. Die sechs anderen sind 18 Jahre alt, und Schmedtje hatte sie komplett aus den Augen verloren.

„Ich habe einfach alles rausgeballert“

Damals hatte er eigentlich groß in Hamburg seinen 30. Geburtstag feiern wollen. Dann zerbrach seine Beziehung, und Schmedtje flüchtete nach Berlin. Drei Wochen quartierte er sich in einem Hotel in Neukölln ein. Nachts ging er exzessiv feiern. Tagsüber schrieb er sich seinen Frust von der Seele. „Das hört man ja auch“, findet er: „Es ist schon ganz schön selbstmitleidig. Ich habe damals einfach alles herausgeballert.“ Man spürt den Schmerz jungen Mannes von einst, in Liedern wie „So weit weg“ oder „Irgendwo“, auch wenn sie wie das ganze Album geprägt sind allein durch Schmedtjes Stimme und sein Akustikgitarrenspiel.

Schmedtje nahm die Lieder noch im Hotelzimmer im Vier-Spur-Verfahren auf und überspielte sie, zurück in Hamburg, auf CD. Irgendwann waren sie weg – bis sich im Januar 2020 die Bassistin seiner alten Band Vierwänder meldete und ihm ihr Exemplar zuschickte. „Ich habe die Sachen gehört, und das Gefühl dieser Zeit war sofort wieder da“, sagt er. In 18 Jahren verändert sich viel. Da werden manche Menschen erwachsen.

Olli Schulz macht Reklame für ihn

Die neuen Songs sind ambivalenter, versöhnlicher, reflektierter, wenn Schmedtje zum Beispiel in der ersten Album-Single „Tunnel aus Gold“ über die Schwierigkeiten und den Reiz gereifter Beziehungen singt. Das Lied ist ziemlich gut eingeschlagen.

„Ich kenne Olli Schulz persönlich“, sagt er. Also schickte er dem Kollegen die Aufnahme. Der nahm den Song sofort in die Playlist des Podcasts „Fest & Flauschig“, den Schulz mit dem Fernsehsatiriker Jan Böhmermann betreibt: „Da hatten dann ganz schnell 50.000 Leute den Song gehört.“

Viele Kontakte nach Hannover

Schmedtje kommt gut herum und ist auch gut beschäftigt. Er ist gefragter Studiomusiker, zum Beispiel für Anna Depenbusch. Gleich mehrere Projekte verbinden ihn mit dem Selig-Sänger Jan Plewka. Seit Jahren spielt er in dessen Schwarz-Roten-Heilsarmee die äußerst erfolgreichen Rio-Reiser- und Simon-& Garfunkel-Programme, mit denen sie regelmäßig im Pavillon zu Gast sind.

Auch als Theatermusiker ist Schmedtje gefragt, vom Hamburger Thalia bis zum Wiener Burgtheater. Auch in Hannover – während der Intendanz von Lars-Ole Walburg – stand er auf der Bühne, zum Beispiel bei dem Liederabend „Sympathie für den Teufel“.

Dort lernte er den Kollegen Lars Ehrhardt kennen, in dessen Studio in der Nordstadt die neuen Songs entstanden. „ Hannover ist für mich eine Stadt geworden, in der es sich wirklich gut arbeiten lässt“, sagt Schmedtje. Für die Aufnahmen für das Cover-Artwork zog es ihn, der auf einem Bauernhof in Schleswig-Holstein aufwuchs, dennoch aufs Land. Die Fotos auf einem Gnadenhof für Tiere bei Stade machte die Hannoveranerin Franziska Stünkel, eine gemeinsame Freundin von Plewka und ihm. Das Video der aktuellen Single, „Tag aus dem Glas“, entstand dann wieder in Hannover.

In diesem Monat hätten Schmedtje und Plewka an sich mit ihrem Projekt „Between the Bars“ in der Faust gespielt. Das Konzert wurde wegen Corona auf November 2021 verschoben. Womöglich hat er dann neues Material dabei. Schmedtje geht wieder Songs angeln. „Ich bin nicht mehr der Jüngste“, sagt er mit deutlich hörbarer Selbstironie: „Ich muss jetzt mal loslegen.“

