In diesen Tagen ist es keine Überraschung, wenn ein Konzert abgesagt werden muss. Dass nun der Auftritt von Simon Rattle mit dem London Symphony Orchestra, der am 13. Januar im Kuppelsaal geplant war, ersatzlos ausfällt, dürfte viele Musikfreunde aber doch schmerzen. Denn an allen anderen Orten der Deutschlandtournee der Briten finden die Konzerte wie geplant statt.

Am Dienstag spielen sie in der Düsseldorfer Tonhalle, am Donnerstag und Freitag in der Elbphilharmonie. Der Zwischenhalt in Hannover aber muss entfallen. Grund für die Spezialabsage ist die Verlängerung der niedersächsischen „Weihnachtsruhe“.

Nachfrage war groß

Unabhängig von den tatsächlichen Kennzahlen hat das Land die Warnstufe 3 ausgelöst. Veranstaltungen im Innenraum sind damit auf 500 Personen beschränkt. Für den Veranstalter Pro Musica ist das nicht zu handhaben. Allein 1000 Plätze sind bereits durch Abonnements vergeben. Dazu kommt der freie Verkauf, der gut gelaufen sei. „Es ist unmöglich, nun eine Auswahl zu treffen und potenzielle Besucher und Besucherinnen wieder auszuladen“, sagt Pro-Musica-Geschäftsführer Burkhard Glashoff. Zudem sei das Konzert mit nur 500 Personen nicht wirtschaftlich. Daher habe man sich entschlossen, ganz abzusagen.

Anders als Oper und Schauspiel, die gerade nur wenig Tickets verkaufen, ist die Nachfrage nach Pro-Musica-Konzerten laut Glashoff ungebrochen groß. Ein Grund dafür könnte das Wesen eines Gastspielbetriebs sein, vermutet Glashoff: Im Repertoirebetrieb der Theater ist eine Produktion mehrfach zu sehen, bei Pro Musica gibt es oft nur die eine Gelegenheit, bestimmte Künstler zu erleben.

Dauerhafte Schäden für Musikstandort Niedersachsen?

In der Tat ist es fraglich, ob Rattle je wieder im Kuppelsaal auftreten wird. Er verlässt in diesem Jahr das Orchester in London und wechselt zum Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das so gut wie nie in Hannover zu hören ist. Es sei schon schwierig gewesen, Rattle für das jetzt abgesagte Konzert zu gewinnen, sagt Glashoff, der unter anderem auch die Konzerte in der Elbphilharmonie organisiert. Durch die für ihn nicht nachvollziehbaren Vorgaben des Landes befürchtet er nun dauerhafte Schäden für den Musikstandort Niedersachsen.

