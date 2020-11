Warum Museen geschlossen sind und Galerien geöffnet

Hannover

An den Wänden hängen Bilder Lyonel Feinigers, eines der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Zum Beispiel dieses Aquarell, „Häuser“ von 1955, für 28.000 Euro mitzunehmen aus der Galerie Koch in der Königstraße und kostenlos anzuschauen. Denn während die großen Museen während des Lockdowns für das Publikum geschlossen bleiben, sind Hannovers kommerziell betriebene Galerien weiter geöffnet.

Es gibt ihn also noch, den Kunstgenuss in diesen kulturarmen Zeiten, solange er denn käuflich genug ist. Das ist die Konsequent der manchmal bizarren Logik dieses Lockdowns: Das Virus soll eingedämmt werden, bei Erhalt der Wirtschaft und gleichzeitiger Ruhigstellung alles sonstigen Lebens. Kultur scheint Bund und Ländern dabei verzichtbar. Nur ist Bildende Kunst eben nicht nur bildend, sondern auch geldwert.

„Wir sind auch Einzelhandel“

„Wir sind eben auch Einzelhandel“, sagt Robert Drees von der gleichnamigen Galerie am Weidendamm und fügt erleichtert hinzu: „Wir dürfen wieder um unser Überleben kämpfen.“ Der erste Lockdown im Frühjahr hat ihn schwer getroffen.“ Insbesondere am Anfang seien viele potenzielle Käufer zurückgeschreckt – Tenor: Es sei nicht die Zeit, in Kunst zu investieren. Das habe sich inzwischen gebessert: „Darüber, dass sie teure Reisen absagen mussten, haben manche Kunden über eine Verbesserung ihrer Wohnatmosphäre nachgedacht.“

Schwindelerregend: In der Galerie Robert Drees ist derzeit unter dem Titel „Vertigo“ Kunst von Jürgen Paas zu sehen und zu erwerben. Quelle: Galerie Drees

Die Folge: Sie kaufen wieder. Drees berichtet darüber übrigens auch am 9. November ab 22. 45 Uhr in einer Sendung des Fernsehsenders Arte; unlängst war ein Drehteam da, um ihn zu der Situation der Galeristen zu befragen.

Einbußen durch abgesagte Messen

„Viele Menschen sind überrascht, dass wir noch geöffnet haben“, sagt Petra Koch von der Galerie Koch: „Sie kommen rein und sagen: ,Ach, Sie haben auf?!’ Es wäre schön, wenn es noch mehr Menschen erfahren würden.“ Koch berichtet von Umsatzeinbußen in den vergangenen Monaten. Insbesondere die Absage der großen Messen wie der Art Cologne sei schwer zu Buche geschlagen.

Das Land hätte es gerne gesehen, wenn alle Ausstellungshäuser und Museen vom Lockdown ausgeschlossen worden wären; man habe sich mit dem Ansinnen aber nicht auf Bundesebene durchsetzen können, heißt es vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur. „Wir sind leider gescheitert“, sagt Sprecherin Heinke Traeger. Immerhin: Als Bildungs- und Forschungseinrichtungen, die Museen nun einmal auch seien, dürfen immerhin hinter den Kulissen weiter gearbeitet werden. So geschieht es in allen staatlichen Häusern der Stadt.

„Irgendwo muss die Kohle ja herkommen“

Und manchmal geht auch ein bisschen mehr. Das Museum Wilhelm Busch in Herrenhausen öffnet während des Lockdowns jeden Freitag und Sonnabend immerhin seinen Museumsshop und verkauft dort Postkarten und Kataloge, aber auch Saisonales wie Adventsartikel. „Irgendwo muss die Kohle ja herkommen“, sagt etwas flapsig Annette Langhorst, Sprecherin des privat betriebenen Hauses. Selbst wenn die nun angekündigten Finanzhilfen in voller Höhe fließen würden, sei damit nur zum Teil etwas gewonnen: „75 Prozent sind nun einmal keine 100 Prozent.“

Sparbetrieb: Das Museum Wilhelm Busch öffnet freitags und samstags den hauseigenen Shop. Quelle: Rainer Dröse

Also ist der Shop geöffnet, die menschenleer vor sich hin laufende Ausstellung aber bleibt ebenso geschlossen wie das Café. Langhorst: „Aber wenn Sie möchten, machen wir Ihnen einen Coffee to go.“

Von Stefan Gohlisch