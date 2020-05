Annaturm: Der Gipfel auf dem Deister

Hannover

Schon vor Jahrhunderten gingen Boten und Händler über den Deister-Kammweg, ein uralter Verkehrsweg – und voller Geschichten. Wer etwa vom Parkplatz am Nienstedter Pass – dies ist der Startpunkt dieser Tour, da er bequem vom Egestorfer Bahnhof aus mit dem Bus erreicht werden kann – dem Kammweg in südöstlicher Richtung folgt, kommt schon bald am Schauplatz eines grausamen Doppelmordes vorbei. Ein Gedenkstein am Wegesrand erinnert an den 33-jährigen Hilfsförster Heinrich Meyer und den ehemaligen Waldarbeiter Heinrich Bode, damals 76 Jahre alt. 1926 wollten sie hier Füchsen nachspüren. Als sie auch Stunden später nicht zu Hause ankamen, fand die Polizei die Leichen der beiden Männer. Ein Dieb hatte sie erschossen, auf der Flucht vom nahen Lauenau über den Deister. Die ganze Geschichte können Sie hier nachlesen.

Heute muss keiner mehr um sein Leben fürchten, wer den breiten Forstweg entlangspaziert. Schöner Mischwald links und rechts, und immer wieder zweigen Wege ab – man kann sich durchaus verlieren im Deister, runter kommt man aber eigentlich immer.

Der Weg zum Annaturm stellt jedoch keine große Herausforderung da: Immer geradeaus, hier und da im leichten Bergauf. Der Wanderer passiert alte Radaranlagen der Deutschen Flugsicherung, was in dieser Abgeschiedenheit durchaus skurril wirkt. Allerdings: Am Wochenende kann nicht wirklich von Einsamkeit gesprochen werden, neben dem Nordmannsturm in der anderen Richtung ist der Annaturm vor allem im Sommer eine gern besuchte Adresse. Und wer sich die 120 Stufen hinaufschleppt, genießt den Ausblick über Waldwipfel auf Süntel, Ith sowie natürlich Hannover.

Ein Blick vom Annaturm ist empfehlenswert. Quelle: Faber

Nach deftiger Mahlzeit geht es runter vom Deister, der Weg führt mehr oder weniger direkt zum Bahnhof in Egestorf. Wer die Augen offen hält, entdeckt unterwegs die Spuren des Bergbaus: Vergitterte Stolleneingänge bieten heute Fledermäusen ein Zuhause, der Aushub von einst ist längst bewachsen. Versteckt wie die alten Geschichten vom Deister.

Deisterwanderung zum Annaturm Ausgangspunkt: Parkplatz Deisterkamm, erreichbar mit dem Bus 562. Endpunkt: Bahnhof Egestorf. Züge nach Hannover fahren in der Regel zweimal stündlich. Anforderungen: Etwas Ausdauer. Länge: 9 Kilometer, Etwa zwei Stunden. Einkehr: Annaturm (05103- 3242, Dienstags Ruhetag, www.annaturm-deister.de)

Von Fabian Mast