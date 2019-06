Hannover

Theorie und Praxis: Oben auf der Bühne von Cumberland spricht Schauspieler Hagen Oechel einen Text von Jörg Fauser, gibt einen Lebemann, der nachdenkt über „Orte, wo die Guten und Mutigen sich treffen und trinken“. „Sprit!“ heißt die szenische Einrichtung von Oechels Kollege Jonas Steglich, der literarische Schnapsnasen wie Fauser und Fallada, Charles Bukowski und Jack London miteinander verbindet. Endzeit im Schauspielhaus; da darf Exzess sein.

„It’s better to burn out than to fade away“ (es ist besser, zu verbrennen als zu verblassen) – unter dieses Motto haben der scheidende Schauspiel-Intendant Lars-Ole Walburg und sein Ensemble (das sich auch in alle Richtungen verstreut) das Ende ihrer letzten Spielzeit gestellt. Acht Tage lang übernehmen die Spieler die Regie in Cumberland, bespielen die Bühne und verwirklichen, was sich an Ideen angesammelt hat, so abstrus sie auch sein mögen. Ein Abschied als Ideen-Exzess, an einem Ort, der sich – das zeigt schon der erste Abend dieses „Burn“-Festivals – sich vortrefflich zum Treffen und Trinken eignet.

Direkt vor Cumberland ist eine Grasfläche zum Verweilen entstanden, Sitzsäcke darauf. Der viel zu oft im Dornröschenschlaf liegende Hof ist voller Bierbänkem, eine Essenswagen, eine Theke mit kalten Getränken und mäßigen Moscow Mules. Fast das gesamte Ensemble ist vertreten, viele Mitglieder von ihren neuen Spielstätten angereist.

Goldne gekleidet, die inoffizielle Farbe der Feier, kommen sie angerannt und angeradelt, hauen noch einmal richtig auf den Putz. Walburgs Intendanz war eben auch immer eine Zeit, in der das Sperrige stets aufs Genüsslichste gefeiert wurde. Schauspieler Philppe Goos geht vorweg, führt das Publikum in Hannovers schönstes Treppenhaus, das mit viel Glitter noch mehr strahlt als sonst.

Drüben im Schauspielhaus werden bis Sonnabend, den 15. Juni, die großen Stücke abgespielt, verkaufen die Mitglieder der Gesellschaft der Freunde des Schauspeilhaus für den guten Zweck Erinnerungsstücke an zehn Jahre Walburg-Intendanz. In Cumberland ist an diesem strahlenden Tag ein kleiner Sommer der Anarchie angebrochen.

Täglich ab 18 Uhr ist geöffnet. Das Programm in dieser Zeit reicht von literarischen Spurensuchen bis zu wohligem Trash – man darf all das als gelebte Liebeserklärung eines Ensembles an die Stadt lesen, die es nun verlassen muss.

Im ersten Stock laden jeden Tag um 19.30 Uhr Goos und Mathias Max Herrmann – zwei der drei Ensemble-Mitglieder, die bleiben – in einem improvisierten Wohnzimmer zu „Die halbe Stunde“ und reden sich gewitzt und improvisiert um Kopf und Kragen. Am Eröffnungsabend ist der Andrang so groß, dass sie die Rolladen hochfahren müssen. Nur einer von vielen Programmpunkten, die an den kommenden Tagen jeweils einmalig zu erleben sind.

Auf halber Strecke sieht man Masken, die nie verwendet wurden, Zeugnisse des lustvoll verschwenderischen Ideenfeuerwerks, das an diesem Haus in den vergangenen Jahren abgefeuert wurde. Und oben feiern eben unter Steglichs Regie Oechel, Jakob Benkhofer, Christoph Müller, Sebastian Weiss und Antonia Eleronore Hölzel den Exzess. „Entzündet euch, brennt, verbrennt“, fordert die zum Schluss. Schöner als in und um Cumberland geht das momentan in Hannover nicht.

Von Stefan Gohlisch