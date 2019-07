Wacken

Wegen eines Unwetters ist das Gelände des „Wacken Open Air“ am Mittwochabend teilweise geräumt worden. Im Wackinger Village und im Bereich vor einer Bühne wurden die Fans aufgefordert, das Gelände zu verlassen und in den Fahrzeugen Schutz zu suchen. Diese beiden Bereiche waren für die Besucher bereits zugänglich, das übrige Gelände wird am Donnerstag eröffnet.

Alle Besucher des Festivalgeländes – darunter zwei Großzelte mit Bühnen und der von Tausenden besuchte Biergarten – mussten geräumt werden. „Hier spricht die Festivalleitung“, dröhnte es aus den Lautsprechern, „liebe Metalheads, wegen einer Unwetterwarnung muss das Festival leider unterbrochen werden. Bitte verlasst das Gelände und begebt euch in eure Autos. Meidet Metallstangen, Zelte, technische Anlagen und Bäume. Bitte bietet Mitmenschen Plätze in euren Autos an.“

Bereits am Dienstag gab es Unwetterwarnungen

Leichter gesagt als getan, sind doch Tausende mit Bahnen und Bussen angereist, um zu zelten. Bereits in der Nacht auf Mittwoch zwischen 2.30 Uhr und 4 Uhr morgens hatte es die gleiche Warnung gegeben – allerdings im Camperbereich, da es noch keine Konzertveranstaltungen am Dienstagabend gab. So wurden durch die Entwarnung all die diejenigen wieder geweckt, die die Warnung befolgt hatten und sich aus der lauen Sommernacht in ihre Fahrzeuge zurückgezogen hatten.

Am Tage dann deutete nichts auf eine Räumung hin. Strahlender Sonnenschein und ein paar Regentropfen sorgten für beste Stimmung auf dem 30. Wacken Open Air, das am Donnerstag offiziell eröffnet wird. Die Metalheads, die schon im Konzertbereich waren, nahmen die Räumungs-Ansage gelassen hin und gingen, wie verlangt „langsam“ zu ihren Fahrzeugen.

Warnung wurde am Abend wieder aufgehoben

Betroffen war auch der Auftritt der „Wacken Firefighters“. Die Show der örtlichen Feuerwehrkapelle gilt als inoffizieller Auftakt des Festivals. Sie wurde nach dem dritten Lied abgebrochen. Eine offizielle Unwetterwarnung gab es zunächst nicht. Der Campingplatz war nicht betroffen.

Programmfortführung in Kürze! Metalheads, das Unwetter ist vorbeigezogen! In Kürze wird das Programm fortgeführt, die... Gepostet von Wacken Open Air am Mittwoch, 31. Juli 2019

Gegen 18.30 Uhr wurde die Warnung wieder aufgehoben. Mit einer Stunde Verspätung konnte das Programm fortgesetzt werden.

