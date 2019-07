Wacken

Es ist laut, es ist schlammig – und es ist Kult: Das Wacken Open Air (W:O:A) in dem gleichnamigen beschaulichen 1900-Seelen-Dorf in Schleswig-Holstein feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. 1989 entstand die Idee zu dem Festival in einer Kneipe. 1990 stemmten dann die Gründer Thomas Jensen und Holger Hübner das Festival zum ersten Mal – mit knapp 800 Besuchern.

Mittlerweile ist das Festival jedes Jahr nach wenigen Stunden ausverkauft. Auch für 2019 sind alle 75.000 Tickets ausverkauft. Doch über die offiziellen W:O:A-Reisepartner soll es noch welche geben. Alles über Wacken 2019 finden Sie hier.

Wo gibt es noch Tickets für Wacken 2019?

Wacken ist ausverkauft. Aber Resttickets gibt es aufgrund von Stornierungen über die offiziellen W:O:A-Reisepartner. Eine Übersicht aller Reisepartner weltweit gibt es hier.

• Metal-Train: Der Metal-Train 2019 ist mit 750 Teilnehmern komplett ausverkauft. Aber: Storniert werden kann ja immer – ein Blick auf die Seite könnte sich also gegebenenfalls lohnen.

• Mondial events&travel:

Hier soll es noch Festivaltickets auf Anfrage geben – aber nur zusammen mit dem von der Seite angebotenen Hotelpaket. Die Bus Shuttles von Hamburg und Berlin nach Wacken und zurück sind bereits so gut wie ausgebucht. Der Tipp des Veranstalters: Es direkt bei den Bussen noch mal versuchen. Mitarbeiter seien vor Ort und versuchen, Restplätzen zu verteilen.

• Der Wackenbus: Hier gibt es (wieder) eine begrenzte Anzahl Festivaltickets in Verbindung mit der Busfahrt. Wo und wann der Bus fährt beziehungsweise wo hält, das erfahren Sie hier.

Wacken 2019 live im TV und Livestream schauen

Wer keine Tickets mehr erwischt hat, kann Wacken zumindest live im TV oder im Livestream sehen. Dieses Jahr wird W:O:A von der Telekom live übertragen. Auf dem Portal MagentaMusik 360 wird mit einer 360-Grad-Kamera für Rundum Blick gesorgt.

Hier geht’s zum Livestream.

Auch auf der Wacken-Webseite werden wieder viele Videos und Bilder vom Festival zu sehen sein.

3sat überträgt die Konzert-Highlights der Topacts am Samstag, den 03.08.2019 live aus Wacken. Moderiert wird die Sendung von Rainer Maria Jilg und Markus Kavka.

Das Line-Up von Wacken 2019

Das aktuell bekannte Line-UP von Wacken 2019, sortiert nach Stages und Timetable finden Sie hier.

HISTORY STAGE

Doors: 11:30

12:00 - 12:30

April Weeps

13:00 - 13:30

Kома

14:00 - 14:30

Goat Ripper

15:00 - 15:30

Vane

16:00 - 16:30

Katla

17:00 - 17:30

Taring

18:00 - 18:30

Awakening Sun

19:00 - 19:30

Fall of Order

20:00 - 20:30

Drunken Buddha

21:00 - 21:30

Chumatskyi Shlyah

22:00 - 22:30

Primal Creation

23:00 - 23:30

Baby Heartless

HEADBANGERS STAGE

Doors: 12:00

13:45 - 14:45

Skew Siskin

16:15 - 17:15

The Adicts

18:45 - 19:45

The Damned

21:15 - 22:30

Rose Tattoo

00:00 - 01:00

Mambo Kurt

W:E:T STAGE

Doors: 12:00

12:30 - 13:30

Burning Witches

15:00 - 16:00

Axxis

17:30 - 18:30

UFO

20:00 - 21:00

Sweet

22:45 - 23:45

The Sisters of Mercy

WACKINGER STAGE

Doors: 10:00

11:00 - 13:00

Der Fluch des Drachen

14:00 - 14:45

Dirty Shirt

15:30 - 16:15

Lagerstein

17:00 - 17:45

Helsott

18:30 - 19:15

Cesair

20:00 - 20:45

Violons Barbares

23:00 - 00:00

Witt

WASTELAND STAGE

Doors: 10:00

14:45 - 15:30

Slave to Sirens

16:15 - 17:00

Gama Bomb

17:45 - 18:30

Angelus Apatrida

19:15 - 20:00

Torment

20:45 - 21:30

Crisix

22:15 - 23:00

Cancer

BEERGARDEN STAGE

Doors: 10:00

11:00 - 11:30

Victims of Madness

12:00 - 12:30

Brenner

13:00 - 14:00

Christopher Bowes and His Plate of Beans

14:30 - 15:30

Blechblos’n

16:00 - 17:00

The Quireboys

17:30 - 18:30

Wacken Firefighters

19:30 - 20:30

Velvet Viper

21:00 - 22:00

The Wild!

METAL CHURCH

Doors: 16:00

18:00 - 18:45

Fairytale

19:00 - 20:00

Uli Jon Roth

FASTER

Doors: 14:00

14:30 - 15:30

Skyline

17:00 - 18:15

Krokus

20:00 - 21:30

Airbourne

22:00 - 00:00

Sabaton

HARDER

Doors: 14:00

15:45 - 16:45

Beyond The Black

18:30 - 19:45

Hammerfall

22:00 - 00:00

Sabaton

LOUDER

Doors: 14:00

14:30 - 15:30

Versengold

17:00 - 18:15

Testament

20:00 - 21:30

The BossHoss

HISTORY STAGE

Doors: 11:30

12:00 - 12:30

Facing The Gallows

13:00 - 13:30

Source of Rage

14:00 - 14:30

Grog

15:00 - 15:30

Trainwreck

16:00 - 16:30

Dragony

17:00 - 17:30

Vanishing

18:00 - 18:30

Veritatem Solam

19:00 - 19:30

Monarch

20:00 - 20:30

Terradown

21:00 - 21:30

Varang Nord

22:00 - 22:30

Morpholith

23:00 - 23:30

Ritual de Nacimiento

HEADBANGERS STAGE

Doors: 10:30

11:00 - 11:45

Blaas of Glory

12:50 - 13:35

Valley of Chrome

14:40 - 15:25

Acranius

16:30 - 17:15

Wiegedood

18:20 - 19:10

Necrophobic

20:30 - 21:30

Grave

22:50 - 23:50

Dark Funeral

W:E:T STAGE

Doors: 10:30

11:55 - 12:40

Acres

13:45 - 14:30

Bloodywood

15:35 - 16:20

Vampire

17:25 - 18:10

Nordjevel

19:20 - 20:20

Vltimas

21:40 - 22:40

Unleashed

00:00 - 01:00

Hellhammer performed by Tom Warrior’s Triumph of Death

WACKINGER STAGE

Doors: 10:00

11:00 - 11:45

Baby Face Nelson

12:30 - 13:15

Ragnaröek

14:00 - 14:45

Vogelfrey

15:30 - 16:15

Harpyie

17:00 - 17:45

Skáld

18:30 - 19:15

Paddy and The Rats

20:00 - 20:45

Coppelius

21:30 - 22:15

Fiddler’s Green

23:00 - 00:00

Mr. Hurley & Die Pulveraffen

WASTELAND STAGE

Doors: 10:00

16:15 - 17:00

Gloryful

17:45 - 18:30

Stoneman

19:15 - 20:00

Windhand

20:45 - 21:30

Monstagon

22:15 - 23:00

Sibiir

BEERGARDEN STAGE

Doors: 10:00

12:00 - 12:45

Mambo Kurt

13:15 - 14:00

Kaizaa

14:30 - 15:15

tuXedoo

15:45 - 16:30

Blechblos’n

17:00 - 18:00

Die beschissenen Sechs

18:30 - 19:30

Crobot

20:00 - 21:00

Bai Bang

21:30 - 22:30

Extrabreit

FASTER

Doors: 10:00

11:00 - 11:45

Equilibrium

13:05 - 14:05

Eluveitie

15:25 - 16:25

Black Stone Cherry

18:00 - 19:15

Anthrax

21:00 - 22:30

Demons & Wizards

00:30 - 01:45

Opeth

HARDER

Doors: 10:00

11:55 - 12:55

Queensrÿche

14:15 - 15:15

Cradle of Filth

16:35 - 17:50

Body Count feat. Ice-T

19:30 - 20:45

Within Temptation

22:45 - 00:15

Slayer

02:00 - 03:00

Hämatom

LOUDER

Doors: 10:00

11:00 - 11:45

Jinjer

13:05 - 14:05

Gloryhammer

15:25 - 16:25

Life of Agony

18:00 - 19:15

Santiano

21:00 - 22:30

Meshuggah

00:30 - 01:45

D-A-D

HISTORY STAGE

Doors: 11:30

12:00 - 12:30

Brothers Of No One

13:00 - 13:30

Athica

14:00 - 14:30

The Slyde

15:00 - 15:30

Leviathan

16:00 - 16:30

Archaic

17:00 - 17:30

Greyface

18:15 - 19:00

All Hail The Yeti

19:45 - 20:30

Hamferð

21:15 - 22:15

The Crown

23:00 - 00:00

Crazy Lixx

HEADBANGERS STAGE

Doors: 10:30

11:55 - 12:40

Downfall of Gaia

13:45 - 14:30

Evergrey

15:35 - 16:20

Nasty

17:25 - 18:10

Venom Inc.

19:15 - 20:00

Eclipse

21:20 - 22:20

Prong

23:40 - 00:40

The Night Flight Orchestra

02:00 - 03:00

SOiL

W:E:T STAGE

Doors: 10:30

11:00 - 11:45

Fight The Fight

12:50 - 13:35

The New Roses

14:40 - 15:25

Nailed To Obscurity

16:30 - 17:15

Die Happy

18:20 - 19:05

Tribulation

20:10 - 21:10

Kärbholz

22:30 - 23:30

Thy Art Is Murder

00:50 - 01:50

Legion Of The Damned

WACKINGER STAGE

Doors: 10:00

12:00 - 12:45

Lucifer Star Machine

13:30 - 14:15

Reliquiae

15:00 - 15:45

The Moon And The Nightspirit

16:30 - 17:15

Warkings

18:00 - 18:45

Gernotshagen

19:30 - 20:15

Harpyie

21:00 - 22:00

Tanzwut

23:00 - 00:00

Zuriaake

WASTELAND STAGE

Doors: 10:00

15:45 - 16:30

Diary of Dreams

17:15 - 18:00

Savage Messiah

18:45 - 19:30

For I Am King

20:15 - 21:00

Skynd

22:00 - 22:45

Doch Chkae

00:30 - 01:15

Michale Graves

BEERGARDEN STAGE

Doors: 10:00

12:00 - 12:45

Drunken Swallows

13:15 - 14:15

Blechblos’n

14:45 - 15:30

Asrock

16:00 - 16:45

Dampfmaschine

17:15 - 18:15

Jared James Nichols

18:45 - 19:30

Mambo Kurt

20:00 - 21:00

Wacken Firefighters

21:30 - 22:30

Nashville Pussy

FASTER

Doors: 11:00

12:00 - 13:00

Die Kassierer

14:30 - 15:30

Battle Beast

17:15 - 18:30

Prophets of Rage

20:30 - 21:45

Powerwolf

00:00 - 01:30

Saxon

HARDER

Doors: 11:00

13:15 - 14:15

Subway to Sally

15:45 - 17:00

Of Mice & Men

18:45 - 20:15

Bullet for My Valentine

22:00 - 23:45

Parkway Drive

01:35 - 01:40

Promoters Farewell & Thanks

01:45 - 03:00

Rage

03:00 - 03:05

Outro

LOUDER

Doors: 11:00

12:00 - 13:00

Emil Bulls

14:30 - 15:30

Kvelertak

17:15 - 18:30

Uriah Heep

20:30 - 21:45

Avatar

00:00 - 01:30

Eisbrecher

HISTORY STAGE

Doors: 10:30

15:45 - 16:45

The Offering

17:30 - 18:30

Tausend Löwen Unter Feinden

19:15 - 20:15

Naked Six

21:00 - 22:00

Night In Gales

22:45 - 00:00

Crematory

HEADBANGERS STAGE

Doors: 10:30

11:00 - 11:45

Bleed From Within

12:50 - 13:35

Suidakra

14:40 - 15:25

Reckless Love

16:30 - 17:15

TesseracT

18:20 - 19:05

Septicflesh

20:10 - 21:10

Myrath

22:30 - 23:30

Diamond Head

00:50 - 01:50

Deathstars

W:E:T STAGE

Doors: 10:30

11:55 - 12:40

Manticora

13:45 - 14:30

SikTh

15:35 - 16:20

The Vintage Caravan

17:25 - 18:10

Primordial

19:15 - 20:00

Lionheart

21:20 - 22:20

Delain

23:40 - 00:40

Mono Inc.

02:00 - 03:00

Frog Leap

WACKINGER STAGE

Doors: 10:00

12:00 - 12:45

Alabama Black Snakes

13:30 - 14:15

Molllust

15:00 - 15:45

Operus

16:30 - 17:15

The O’Reillys and the Paddyhats

18:00 - 18:45

Dream Spirit

19:30 - 20:15

Saor

21:00 - 22:00

Nachtblut

23:00 - 00:00

Skyclad

WASTELAND STAGE

Doors: 10:00

15:45 - 16:30

Critical Mess

17:15 - 18:00

Damnation Defaced

18:45 - 19:30

Soul Demise

20:15 - 21:00

Die From Sorrow

22:00 - 22:45

Winner Metal Battle 2019

00:30 - 01:15

Aborym

BEERGARDEN STAGE

Doors: 10:00

12:00 - 12:45

Mambo Kurt

13:15 - 14:00

The Linewalkers

14:30 - 15:15

Brass Against

15:45 - 16:30

Deine Cousine

17:00 - 17:45

Girlschool

18:15 - 19:15

The Lazys

19:45 - 20:45

Blechblos’n

21:15 - 22:15

The Rumjacks

Mehr Infos zur Anreise, dem Wetter, was man zum Festival mitnehmen darf und was es noch beim Wacken Open Air 2019 zu beachten gibt folgen in Kürze.

Von RND/ali