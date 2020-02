Vor 4800 Fans: Shindy in der Swiss-Life-Hall

Hannover

Shindy kann seine Fans nicht erwarten: Zwei Minuten vor Acht kommt der Rapper in die Swiss-Life-Hall, zwei Feuertöpfe brennen schon, und zu „ Affalterbach“ wippen die ersten Arme. Manche sind da noch gar nicht in der Halle, um ihren Helden ganz alleine da oben zu sehen: Solo steht Michael Schindler auf der Bühne, sein Beatmaker OZ deejayt vom Soundpult in der Mitte der Menge – das ist eine One-Man-Show nach jahrelanger Live-Pause, und der Rapper hat viel auf dem Herzen. „Entschuldigt, ich verquatsche mich ein bisschen“, sagt er nach ein paar Dankesbekundungen, aber seine Fans habe er doch sehr vermisst. 4.800 sind hier und feiern „ Tiffany“ und „Drama“ vom letzten, gleichnamigen Album: Fast die ganze LP spielt der MC aus der kleinstädtischen Rapperschmiede Bietigheim-Bissingen in Schwaben (auch die Chartstürmer RIN und Bausa kommen daher). „EFH“ hat ein paar witzige Lines parat: „Cruise rum mit mehr Ice als der Bofrost-Mann“, so teilt Shindy seinen Enthusiasmus für Edelsteine mit – ab und zu hat Schindler diese textlichen Eingebungen, weswegen ihn selbst harsche Kritiker nicht völlig in die Vollproll-Ecke abschieben können. „Dodi“ war sein Comeback-Song nach zwei Jahren Pause, vorher hieß es „ Michael steht vorm Ende wie bei Jim Knopf“. Im Hintergrund purzeln die Geldbündel über die Leinwand.

Einst mittendrin

Einst war Shindy mittendrin: Im erst spannendsten, dann langatmigsten, peinlichsten und kompliziertesten Beef der Deutschrap-Geschichte, Stichworte Bushido, Kay One, Clan-Boss Arafat Abou-Chaker. Aus Disstracks wurden Gerichtstermine, aus Blutsbruderschaften Polizeischutzgründe. „Ich hänge nicht mit deutschen Rappern ab, denn deutsche Rapper bringen einem immer Unglück“, textet er heute.

Die Hits aus der Berliner Zeit begrüßen die Fans aber am lautesten: Den „Panamera Flow“ und natürlich „Stress ohne Grund“, was die ganze Ära gut zusammenfasst. Das Soundkleid ist hier ruppig, bei neueren Songs werden Shindy und seine Crew basslastiger, „Bitchichbinfame“ bemüht Trap-Anleihen. Ein Jay-Z-Verweis schießt in den Ofen: „Izzo“ ist einfach zu gut – wer das samplet, sollte selber Beats haben, die mit denen der Amis mithalten.

Zwischen den Songs Grabesstille

Zur Hälfte des Konzerts kommt der Rapper mit einem „ Hannover“-Basketballshirt auf die Bühne, neckt Fans aus den ersten Reihen. „Lieblingslied“ ist für alle Frauen im Publikum, und leitet mit Harfenklängen und ungestümen bis illegalen Flirtbeschreibungen unterirdische zehn Minuten ein: Das endet mit „ Venedig“, in dem Shindy erzählt, wo er es in der Lagunenstadt überall besorgt bekommen hat – zum Glück ohne Diashow. Unerklärlicherweise traut sich danach noch ein weiblicher Fan auf die Bühne, sie bekommt „Babygirl“ vorgesungen, bevor Shindy mit seinen Fans in eine weitere Nostalgie-Runde startet. „ Julius Caesar“ formulierte 2014 seinen Anspruch auf den Deutschrap-Thron.

Ganz oben ist er nie angekommen, aber auch nicht so tief gefallen wie seine einstigen Mitstreiter: Heute rappt Shindy solide, an Flow fehlt es eher der Stimmung: Zwischen den Songs ist zumeist Grabesstille, erst gegen Ende regt ich die Menge zum Autotune-Track „Babyblau“ und „Rapsuperstar“. Dann fährt die Bühne hoch, „Sex ohne Grund“ und „Nautilus“ singen die Fans nochmal mit. Freundlich bedankt sich Shindy bei Crew, Security und Sanitätern. „31. Dezember“ heißt sein Abschied.

Von Lilean Buhl