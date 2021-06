Von 88,15 bis 1195 Euro: Das kosten die Tickets für das Konzert von Guns N’ Roses

Hannover

Am Dienstag ist der Fansale für das Guns N’ Roses-Konzert in der HDI-Arena am 15. Juli 2022 gestartet. Die Preise, die aufgerufen werden, sind saftig – und brauchen den Vergleich mit den USA nicht zu scheuen.

Fangen wir an: Günstigstes Ticket in Hannover kostet 86,15 Euro, ganz hinten ganz oben. Wer näher ran möchte, muss für die Front-of-Stage-Variante (vor der Bühne) bei Ticketmaster 160,90 hinlegen. Der normale Stehplatzbereich im Innenraum ist für 109,15 zu haben. Der beste Sitzplatz ist mit dem „Hot Ticket“ für 293 Euro zu erreichen – mit gutem Blick diagonal auf die Bühne.

Exklusiv in den „Golden Circle“

Wer es ein wenig exklusiver braucht: Das „Gold Circle Early Entry Package“ kostet 362 Euro, dann darf man früher vor der Bühne in den „Golden Circle“. Dafür gibt es noch einen „Erinnerungspass“ und Merchandising-Gedöns.

Und auch das ist noch steigerungsfähig – mit dem „Ultimate VIP Package“ für schlappe 1195 Euro. Dafür darf man noch früher in den „Golden Circle“ und auf den „VIP Riser“, für den besten Blick auf Axl Rose auf einer Tribüne vor der Bühne, die sicher einigen im Blickfeld stehen dürfte.

Foto mit dem Instrumenten

Klar, dass Bier und Wein kostenlos sind. Und es gibt ein Erinnerungsfoto auf der Bühne mit – nein, nicht mit Bandmitgliedern, das wird im Kleingedruckten ausgeschlossen, sondern mit den Instrumenten der Band. Ein Fotos gemeinsam mit dem Originalmikroständer von Axl Rose muss etwas Wunderbares sein. Außerdem bietet dieses VIP-Ticket auch einen Ansprechpartner. Und Merchandsing-Produkte wie ein „exklusives Plektrum“.

Die Normalos können ab 18. Juni ab 10 Uhr die Tickets erwerben. Vorher gibt es noch die üblichen Presales für PayPal, Samsung und Magenta-Music.

Von Henning Queren