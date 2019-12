Hannover

Neben ihren Headliner-Shows bei Rock am Ring und Rock im Park spielen die Dänen am 8. Juni auf der Expo Plaza Hannover und am 7. Juli in der Berliner Waldbühne.

Mit im Gepäck ist unter anderem das aktuelle von Jacob Hansen, Rob Caggiano und Michael Poulsen produzierte Album, Rewind, Replay, Rebound, das ihren unverkennbar punkigen Psychobilly-Rock’n’Roll-Sound mit neuen kreativen Höhepunkten vereint. „Der Grund für uns ins Studio zu gehen ist, dass wir immer noch etwas beweisen müssen – den Fans, aber vor allem uns selbst“, erklärt Sänger Michael Poulsen. „Wir hätten dieses Album ohne die Arbeit der letzten Jahre nicht machen können. Aber egal wie alt die Band wird oder wie viele Alben wir veröffentlichen, es wird immer diesen unverkennbaren Volbeat-Sound geben.“

Vorverkauf startet am Freitag

Der allgemeine Vorverkauf für die Sommershows in Hannover und Berlin beginnt am Freitag, 13. Dezember um 10:00 Uhr. Mitglieder des Rebels and Angels Fanclubs erhalten bereits ab Dienstag, 10. Dezember um 10:00 Uhr Zugang zum Presale.

2001 in Kopenhagen gegründet haben sich Volbeat durch ständiges touren und sieben Albenveröffentlichungen an die Spitze des Hardrocks gekämpft. Das vorletzte Album Seal The Deal & Let’s Boogie erreichte in sieben Ländern Platz 1 – darunter auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

