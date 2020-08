Villa Seligmann dokumentiert den „Orgelstreit im Judentum“

Hannover

Tradition und Neuerung, Identität und Anpassung: Themen, die im Lauf der Geschichte immer wieder eine wichtige Rolle gespielt haben. Einem speziellen Aspekt widmet sich nun eine Ausstellung in der Villa Seligmann: „Etwas Unerhörtes bis dahin – der Orgelstreit im Judentum“.

Das 19. Jahrhundert war in vielerlei Hinsicht eine Zeit des Umbruchs. Das betraf auch das jüdische Leben und nicht zuletzt die religiöse Praxis: Sollte etwa die Orgel, das „christliche Instrument“, in Synagogen zum Einsatz kommen? Über diese Frage entbrannte in den jüdischen Gemeinden Deutschlands eine vehemente und langwierige Auseinandersetzung.

Etwas in die Hand nehmen

Befürworter einer Öffnung trafen auf entschiedene Gegner, die den Vorwurf einer verbotenen Nachahmung erhoben. 1810 wurde in Seesen erstmals eine Orgel in diesem Zusammenhang eingesetzt, es folgten unter anderem Berlin und Hamburg, während die 1870 eröffnete hannoversche Synagoge über kein solches Instrument verfügte. Die meisten Synagogenorgeln wurden schließlich bei den Novemberpogromen 1938 zerstört.

Die umfassende Ausstellung präsentiert ausführliche Schrifttafeln, Dokumente, Fotos und Noten. Zudem liegen Faksimiles mit Seiten aus jüdischen Zeitschriften aus: „Mir war wichtig, dass man auch etwas in die Hand nehmen kann“, sagt Kuratorin Gabriela Kilian.

Zusammen mit Eliah Sakakushev-von Bismarck, Direktor der Villa Seligmann, erläuterte sie bei der Ausstellungseröffnung einige Aspekte des Themas. Und wenn es um Musik geht, möchte man natürlich auch ebensolche hören: Martin Dietterle, Kantor und Organist der hannoverschen Markuskirche, brachte auf der hauseigenen Sauer-Orgel unter anderem ein Präludium von Fanny Mendelssohn und eine Mahler-Bearbeitung zu Gehör.

Die Orgel wird digitalisiert

Dies wiederum gab Sakakushev-von Bismarck die Möglichkeit, elegant zum Online-Projekt binauralpipes.com überzuleiten: Dietrich Wierczeyko aus Liebenburg möchte digitale Abbilder einzelner Orgeln mit einem speziellen Computerprogramm erfahr- und spielbar machen. Das Instrument aus der Villa Seligmann ist in das Projekt eingebunden.

Die Ausstellung „Etwas Unerhörtes bis dahin - der Orgelstreit im Judentum“ kann in Verbindung mit einem Besuch der Veranstaltungen der Villa Seligmann ab 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn und zu bestimmten Terminen besichtigt werden. Nähere Informationen gibt es unter villa-seligmann.de und Tel. 0511/844 88 72 00.

Von Jörg Worat