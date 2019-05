Berlin

„Provinztheater in Berlin“, wie sich ein Theaterfreund auf der Seite „ nachtkritik.de“ empört oder „Gute Nachrichten vom Rosa-Luxemburg-Platz“, wie „ Der Tagesspiegel“ urteilt? In Berlin wird einmal mehr heftig über die traditionsreiche Volksbühne diskutiert. Und Hannover ist daran nicht ganz unschuldig, ist sogar mal wieder zum Synonym des Provinziellen, zum Reizwort geworden.

Vor einem Jahr hatte der Theatermacher Klaus Dörr die undankbare Aufgabe übernommen, die linke Traditionsbühne in ruhigere Fahrwasser zu bringen, in die sie durch den Rauswurf des langjährigen Intendanten Frank Castorf und das Scheitern von dessen Nachfolger Chris Dercon. Dörr war Interimsintendant und rettete sich vor allem mit Gastpielen über seine erste Spielzeit; jetzt bleibt er fest bis 2021 und zeigt sich für die kommende Spielzeit gewillt, Fakten zu schaffen.

Arnarsson als Schauspieldirektor

Die damit verbundenen Namen sind stark mit Hannovers scheidendem Intendanten Lars-Ole Walburg verbunden sind. Schauspieldirektor der Volksbühne wird der Isländer Thorleifur Örn Arnarsson, der in Hannover für seine Inszenierungen „Hamlet“, „Edda“ und Macbeth“ gefeiert wurde. Als Hausregisseurin wurde Lucia Bihler verpflichtet – ihr „Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos“ läuft noch in Cumberland. Und Gast-Regisseure wie Claudia Bauer und Kay Voges haben zuletzt auch am Niedersächsischen Staatstheater gearbeitet.

Zum neu geschaffenen, 17-köpfigen Ensemble gehören mit Sarah Franke, Katja Gaudard, Vanessa Loibl und Daniel Nerlich gleich vier Akteure aus der Ära Walburg (dessen Nachfolgerin Sonja Anders übernimmt für ihren Neustart nur Philippe Goos, Mathias Max Herrmann und Wolf List). Hinzu kommen mit Sebastian Grünwald und Emma Rönnebeck zwei weitere in Hannover wohlbekannte Namen. Johanna Bantzer wird gastieren.

„Biedere Provinzepigonen“?

Zu viel Hannover für Berlin? Es scheint fast so. „Mit Dörr könnte die Volksbühne ein gut geführtes Stadttheater mit viel Routine und mal besseren, mal schlechteren Inszenierungen werden“, urteilt zum Beispiel die „ Süddeutsche Zeitung“: „Das ist so etwa das Letzte, was sich der harte Kern der alten Volksbühnen-Weggefährten für das Theater wünscht.“ Leser von „ nachtkritik.de“ lästern über „diese braven und biederen Provinz-EpigonInnen“ und eine „Spätversorgung für das Staatsschauspiel Hannover“. Die „Morgenpost“ immerhin schreibt von der „Auferstehung der Berliner Volksbühne“.

Gut möglich jedenfalls, dass man sich in Berlin noch umschauen wird. Mit seiner hannoverschen Überschreibung des nordischen „Edda“-Mythos hat Arnarsson 2018 den gewichtigen Theaterpreis „Der Faust“ gewonnen; in Berlin startet er am 12. September mit einer Neuinterpretation von Homers „Odyssee“. Und für Hannoveraner könnte sich mal wieder ein Volksbühnenbesuch lohnen – so als Provinzkulturtouristen.

Von Stefan Gohlisch