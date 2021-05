Hannover

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist Niedersachsens drittgrößte Branche, in der Wertschöpfung kurz hinter dem Maschinenbau, mit etwa 19.500 Unternehmen und 96.000 Beschäftigten. Erhört wird sie allerdings nur selten. Das soll sich nun ändern: In der Faust-Warenannahme wurde nun der Verband der niedersächsischen Kultur- und Kreativwirtschaft gegründet – etwas kürzer: VNKK.

„Das Wort ,Verband’ erzeugt gleich etwas mehr Aufmerksamkeit bei der Politik“, sagt Ulrich Drees von der lokalen Interessenvertretung Stellwerk Göttingen. Sieben Gründungsmitglieder hat der VNKK, vorwiegend Verbände. Sie repräsentieren etwa 1000 Menschen aus der Branche. KreHtiv aus Hannover ist ebenso dabei wie das Klubnetz.

Vernetzung tat not

Corona hat bei der Gründung ein wenig Entwicklungshilfe geleistet: In den Monaten der Pandemie zeigte sich schmerzhaft das Fehlen einer Lobby gegenüber der Politik, insbesondere bei den Hilfsprogrammen, die oft komplett an den Bedürfnissen der Branche vorbeigingen.

Vernetzung tat not. Die Gründung fand denn auch statt im Rahmen der (diesmal digitalen) Jahreskonferenz Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland, deren Gastgeber Hannover war.

Gründerinnen und Gründer: (von links) Norbert Egdorf, Christine Schmidt, Ulrich Drees, Beate Lechler, Christine Preitauer, Lukas Dotzauer, David Lampe, Andreas Cichon und Stephan Kaps. Quelle: Christian Behrens

Zur Geschäftsführerin des VNKK wurde Christine Preitauer aus dem kreHtiv-Netzwerk gewählt. „Wir sind jetzt schon in gutem Austausch mit dem Wirtschaftsministerium“, sagt sie: „Es geht jetzt erst einmal darum, Fehlentwicklungen und Missstände aufzudecken und Wünsche zu formulieren.“

Wie Länder von Kreativen profitieren

Insgesamt gehe es aber vor allem um einen Austausch – denn nicht nur, wenn es um Hilfen gehe, seien die Interessen der Branche unterrepräsentiert. Wo es gelinge, heißt es in dem Gründungsschreiben des Verbands, die Akteurinnen und Akteure einzubinden, „zeigt die Kultur- und Kreativwirtschaft, welches wirtschaftliche und dabei oft auch gemeinwohlorientierte Potenzial sie entfalten kann“.

Kreative seien Standortfaktor und Stadtentwickler in einem, betont Drees: „Niedersachsen sollte sich einmal die positiven Effekte anschauen in Ländern, in denen die Kultur- und Kreativwirtschaft anders gefördert wird.“ Denn im Bundesvergleich steht das Land auf einem der hintersten Plätze.

Von Stefan Gohlisch