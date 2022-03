München

Der russische Dirigent Valery Gergiev ist nicht länger Chef der Münchener Philharmoniker. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte den 68-jährigen Musiker am Freitag aufgefordert, bis Montag ein „deutliches Zeichen der Distanzierung von den völkerrechtswidrigen Angriffen gegen die Ukraine“ zu setzen und seine „sehr positive Einschätzung des russischen Machthabers“ zu revidieren. Weil Gergiev das Ultimatum offenbar ohne Antwort verstreichen ließ, wurde er am Dienstagmorgen mit sofortiger Wirkung entlassen.

Es werde keine weiteren gemeinsame Konzerte mit dem Orchester geben, teilte Reiter dazu mit. Auch Konzerthäuser wie die Elbphilharmonie und das Festspielhaus Baden-Baden kündigten an, geplante Auftritte des Dirigenten abzusagen. Bereits am Montag trennte sich seine Münchener Künstleragentur von ihm. Agenturchef Marcus Felsner teilte mit, er sei traurig, dass Gergiev „seine seit Langem ausgedrückte Unterstützung für ein Regime, das inzwischen Verbrechen begeht, nicht öffentlich beenden will oder kann“.

Der prominenteste Künstler Russlands

Beschäftigungslos ist der Musiker aber auch ohne sein Engagement in München und die zahlreichen Gastspiele nicht: Gergiev seit 1996 Intendant des Mariinski-Theaters in St. Petersburg, das er zu einem weltweit führenden Opernhaus entwickelt hat. Er ist inzwischen der wohl prominenteste, erfolgreichste und bestbezahlte Künstler Russlands.

Trotz oder gerade wegen seines weltweiten Erfolges war Gergiev, der stets mit einem auffällig kurzen Taktstock dirigiert, in den vergangenen Jahren auch künstlerisch nicht unumstritten: Er gilt als Prototyp des modernen Jetset-Dirigenten, der (zu) wenig Zeit für sorgfältige Proben aufwendet und (zu) viele Auftritte rund um den Globus zusagt.

Demonstrative Nähe: Valery Gergiev (rechts) mit Wladimir Putin. Quelle: Ivan Sekretarev/ap/dpa

Grund für das kollektive Abrücken von Gergiev ist seine oft zur Schau gestellte Nähe zum Kreml. Er gilt als persönlicher Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin und hat dessen Politik immer wieder öffentlich unterstützt. 2014 etwa setzte er sich in einem offenen Brief für die Annexion der Krim ein. Damals hatte er gerade seinen Vertrag in München unterzeichnet – und schon da wurde er von der Stadt aufgefordert, Position zum aggressiven Verhalten Russlands zu beziehen.

Ein zweifelhafter Brief

Dieser Bedingung kam Gergiev nach, indem er eine Erklärung veröffentlichte. „Die Ereignisse in und rund um die Ukraine beherrschen in diesen Wochen die Schlagzeilen und erneut werden Gräben zwischen Ost und West aufgerissen, die uns alle bestürzen“, schrieb er damals. „Auch meine Person wurde dabei zum Gegenstand von Vorwürfen und kontroversen Auseinandersetzungen.“

Seine Bemühungen, diese Vorwürfe zu entkräften, haben vor sechs Jahren offenkundig ausgereicht, um an dem gerade geschlossenen Vertrag festzuhalten. Dass er damit aber bei Weitem nicht alle Zweifel ausgeräumt hatte, zeigt jetzt seine schnelle Kündigung durch die Stadt.

Neue Heimat: Die Münchner Philharmoniker spielen im Oktober 2021 unter der Leitung von Valery Gergiev zur Eröffnung der Isarphilharmonie. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Tatsächlich erscheinen die Einlassungen von Gergiev aus heutiger Sicht fragwürdig. Sein Metier und seine Leidenschaft sei zwar die Musik, schrieb der Dirigent damals. Er habe aber auch Verantwortung übernommen, um die kulturelle, musikalische Tradition von St. Petersburg am Blühen zu halten. „Daraus können im Falle politischer Entwicklungen Probleme entstehen, wie wir sie jetzt haben, und in die mich einige verwickelt sehen“, erklärte Gergiev.

Den so angedeuteten Zusammenhang zwischen der Besetzung der Krim und der musikalischen Tradition führte er nicht weiter aus. Stattdessen äußerte er Verständnis dafür, dass die „russische Gesellschaft teilweise nach fundamental anderen Prinzipien lebt, als das in den westlichen Gesellschaften der Fall“ sei und an „Tabus“ festhalte, die in den westlichen Ländern seit einigen Jahren nicht mehr gelten. Wichtig sei, nicht den Respekt voreinander zu verlieren und den Dialog nicht abreißen zu lassen.

Genau das ist jetzt aber passiert – und überrascht ist davon kaum jemand. In München und den meisten anderen Teilen der Musikwelt haben nicht mehr viele an ein Einlenken des Dirigenten geglaubt.

Ein deutsches Spitzenorchester

Wie es bei nun den Philharmonikern weitergeht, ist jetzt aber vollkommen offen. Der Stadt war vor allem die sofortige Kündigung wichtig. „Alles weitere werden wir so schnell wie möglich klären“, teilte der Oberbürgermeister am Dienstag mit.

Netrebko sagt Konzerte ab Sopranistin Anna Netrebko, die ihre Karriere bei Valery Gergiev in St. Peterburg begann, hat ihre kommenden Auftritte abgesagt. „Nach reiflicher Überlegung habe ich die äußerst schwierige Entscheidung getroffen, mich bis auf Weiteres aus dem Konzertleben zurückzuziehen“, teilte sie am Dienstag mit: „Es ist nicht die richtige Zeit für mich aufzutreten und zu musizieren.“ Am Wochenende hat die Sängerin, die 2021 ihren 50. Geburtstag im Kremlpalast gefeiert hatte, den Krieg verurteilt, zugleich aber betont, sie sei keine politische Person.

Die Münchener Philharmoniker gehören wie die Berliner Philharmoniker, die Staatskapelle Dresden und das Leipziger Gewandhausorchester zumindest der Bezahlung nach zur kleinen Gruppe der deutschen Spitzenorchester. Als besonders erfolgreich gilt die Zusammenarbeit mit Sergiu Celibidache, der von 1979 bis zu seinem Tod 1996 Chef in München war. Vor Gergiev hatten seither James Levine, Christian Thielemann und Lorin Maazel diese Position inne.

Seit 1985 spielt das Orchester in der damals neu gebauten Philharmonie im Gasteig. Weil der Saal derzeit umfassend renoviert und umgebaut wird, ist die provisorische Isarphilharmonie die Heimat der Philharmoniker. Das Eröffnungskonzert im Oktober 2021 war einer der letzten Auftritte von Gergiev in München.

Von Stefan Arndt