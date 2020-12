Hannover

Dass Paris und Liverpool in Hannover liegen, ist schon mal längst klar. Nun wurden auch Bratislava und San Marino hier entdeckt. Das Kunstprojekt „Eine Stadt“ vom hannoverschen Fotografen Uwe Stelter erreicht damit zum Jahreswechsel das Vierteljahrhundert.

Und warum das in Pandemie-Zeiten so wichtig ist? „Reisen ohne Reue“, so der Pro-Visio-Preisträger Stelter: Es gelte umso mehr „die Vielfalt und die Internationalität vor der Haustür“ zu entdecken. Und das macht er nun seit 25 Jahren, hat damit ein kleines Kapitel Kunst- und Stadtgeschichte geschrieben: „Eine Stadt mit über hundert Metropolen. Keine hat mehr. Weltweit.“

Auch die Oper ist Teil des Weltspaziergangs

Und damit kommt man durchs Jahr. Seine besten Stücke hat Uwe Stelter nun zu einem Kalender zusammengefasst. Zum ersten Mal dabei ist die Staatsoper unter dem Titel „Uptoyou“: Nachdem sie zur „besten Oper“ 2020 gekürt wurde, ist sie nun auch eine Station auf dem metropolitanen Weltspaziergang. Und hier ist es dem Betrachter aufgegeben, welchen Ort er dazu in seinem Kopf findet.

„ San Marino “ in Vahrenwald

Ein weiteres Highlight ist der Wasserturm umgeben von ganz viel Vahrenwald. Haben Besucherin und Besucher die über 60 Meter hohe Aussichtsetage erklommen, werden sie mit einem phantastischen Blick auf das junge Szeneviertel belohnt. Hier kann man vor allem im Sommer „ San Marino“ erleben.

Uwe Stelter: Der Fotograf, der die ganze Welt in Hannover wiederfindet. Quelle: privat

Das Verblüffende, das zeigt auch diese neue Reihe, sind die optischen Analogien, die Stelter entdeckt. Und die dem Hannoveraner aufgeben, das Rätsel zu lösen, wo in seiner Stadt dieser besondere Blick zu finden ist – wenn ein Gebäude im klirrenden Frost beispielsweise „ Reykjavik“ genannt wird.

Musikhochschule wie ein Casino

„ Montreux“ gehört immer noch zu den schönsten Stücken des mittlerweile 107 Ansichten umfassenden Kunstprojekts. Zu sehen ist ein hellschimmernder, modern verschachtelter Bau. Ein Casino? Eine Villa in der Stadt am Genfersee? Oder – ist das nicht? - doch, das ist Hannovers Hochschule für Musik und Theater. Postkartenschick hat Uwe Stelter sie unter tiefblauem Himmel fotografiert: „Manchmal muss ich lange warten, bis Wetter und Licht stimmen.“

Wie zum Beispiel für Casablanca. „Was man sieht, ist tatsächlich Casablanca“, sagt er mit Überzeugung, „das Casablanca, das man im Kopf hat.“ Und das passiert, wenn man hier auf das Tor von Herrhausen blickt, das von zwei saftigen Dattelpalmen flankiert ist. Denn Stelter spielt mit Vorstellungen, Klischees, Vorurteilen. Und er selbst war meist noch nie dort, auch nicht in Bratislava.

Analoge Städtereise

Fotografie, so zeigt es Stelter, ist nur scheinbar ein dokumentarisches Medium: „In Wirklichkeit komponiert ein Foto ein Bild, schafft es neu.“ Eine Erkenntnis, die in Zeiten von Instagram immer wichtiger wird.

Logischerweise gibt es das Ganze auch als klassische Ansichtspostkarten. Wer Lust auf diese analoge Städtereise in Lockdown-Zeiten hat: www.uwestelter.com

Von Henning Queren