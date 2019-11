„Up and Coming“-Filmfestival in Hannover: Das sind die Highlights

Hannover

4017 Filme aus 122 Ländern haben Burkhard Inhülsen und seine Kollegen Monate lang gesichtet. Die 157 Besten präsentiert das „up and coming“-Filmfestival ab heute und bis Sonntag im Pavillon. „Eigentlich hätte man doppelt so viele Filme nehmen müssen, die Produktionen werden immer perfekter“, so Festivalleiter Inhülsen.

Zum 15. Mal veranstaltet er das internationale Nachwuchsfilmfestival. Seit 1982 hat das Event schon so einige Talente hervorgebracht – Oscarpreisträger Volker Engel („ Independence Day“) oder die Regisseure Ali Samadi Ahadi („Petterson und Findus“) und Dennis Gansel („Die Welle“) etwa.

Der Festivalleiter: Burkhard Inhülsen Quelle: Kathrin Kutter

Auch 2019 stehen die Chancen wieder gut, die Filmemacher von morgen zu entdecken. Und die sind teilweise noch ganz jung: Bewerben können sich Kinder ab sieben Jahren, die ältesten Filmpreis-Anwärter sind 27. Die jüngsten Talente in diesem Jahr: fünf Grundschüler mit ihrem Film „Es war mal eine Insel“. Es geht um eine schmelzende Antarktis-Insel und zeigt, was die Kinder heute bewegt: der Klimawandel.

Ein Film von deutschen Grundschülern: „Es war einmal eine Insel“. Es geht um eine Antarktis-Insel, die aufgrund der Klimaerwärmung schmilzt.. Quelle: Mykola Filatov

Generell seien der Klimawandel und Plastik bei den eingesendeten Filmen ein großes Thema gewesen. „Diese 4017 Filme wären eine Fundgrube für Soziologen. Es zeichnet ein Bild, was in aller Welt in den Köpfen der Menschen vorgeht.“ Beim „up and coming“ 2017 und 2015 etwa hätten sich viele mit der Flüchtlingsbewegung und Terror beschäftigt. 2019 beschäftigen sich viele Filme mit den sozialen Medien. In deutschen Produktionen geht es häufig um die Gender-Thematik, Depressionen und das Altern.

Das Filmfestival untergliedert sich in die deutschen und die internationalen Produktionen. In beiden Kategorien werden am Sonntag drei Sieger gekürt, die den Deutschen Nachwuchsfilmpreis und den International Film Makers Award erhalten. Entscheiden wird eine Live-Jury, die sich bis Samstagnacht gemeinsam mit dem Publikum alle 157 Filme in den zu Kinosälen umgebauten Räumen anschaut.

Diese Filme müssen Sie sehen

DER IRRSTE FILM: „Animals“ aus Dänemark. Die Türen der Metro gehen nicht mehr auf, die Passagiere zerfleischen sich – und landen nackt im Paradies. Quelle: Tue Sanggaard

Die Höhepunkte: „Mouse Hole“, ein bulgarisches Drama, das morgen Abend ab 19 Uhr gezeigt wird. Es handelt von einem sozialphobischen Mann, der sich jahrelang in seiner Wohnung verschanzt. Außerdem: „Zauberland“ – komplett in einer Einstellung gedreht. Läuft am Sonnabend ab 21 Uhr. Und der wohl irrste Film: „Animals“ aus Dänemark (morgen um 19 Uhr). Menschen sitzen in der Metro, alles ist normal. Dann gehen die Türen nicht mehr auf, die Leute zerfleischen sich – und landen nackt im Paradies.

Die 157 Filme laufen von heute bis Sonnabend blockweise zu folgenden Uhrzeiten im Pavillon: 10 Uhr, 13.30 Uhr, 15.30 Uhr und 21 Uhr, am Freitag und Sonnabend zusätzlich um 19 Uhr. Die Preisverleihung startet am Sonntag um 11.30 Uhr. Um 14 Uhr werden die Siegerfilme noch einmal gezeigt. Tickets für alle Festivaltage kosten 45 Euro. Tagestickets (20 Euro) und Einzeltickets (fünf Euro) gibt es auch. Den detaillierten Spielplan gibt es unter: up-and-coming.de

Von Josina Kelz