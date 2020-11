Up-and-Coming-Drehbuchfestival: Reden über „Babylon Berlin“

Hannover

Ohne gutes Drehbuch gibt es keinen guten Film. Das ist logisch, hat für sich allein der Zunft der Drehbuchautoren aber noch keinen Publicity-Schub beschert – in Sachen Starfaktor stehen die Filmschreiber klar hinter ihren Schauspieler- und Regisseurskolleginnen. Höchstens, wenn die „ Writers Guild of America“ streikt und die Oscars ausfallen, fällt Industrie und Publikum ein, dass ohne Dialoge für die Filmstars auch in Hollywood nicht viel läuft. Nun gibt es in Deutschland zumindest schon ein Drehbuchfestival: Das hannoversche Filmnetzwerk Up and Coming hat am Wochenende ein Online-Event für junge Drehbuchautoren realisiert, mit Workshops, Panels und einigen spannenden Kollaborationen.

Die hochkarätigste davon lief zum Auftakt: Im Literarischen Salon der Leibniz Universität interviewt RND-Kinoexperte Stefan Stosch Henk Handloegten, neben Tom Tykwer und Achim von Borries einer der drei Schreiber der Erfolgsserie „ Babylon Berlin“. Gerade werkeln die Autoren an den Büchern für die vierte Staffel, die 2022 laufen soll. Seit 2012 arbeitet Handloegten kontinuierlich an dem Mammutprojekt und konnte sich – so hört es sich an – für dieses Gespräch nur kurz vom Schreibtisch losreißen.

Nicht authentisch, aber glaubwürdig

Ohne Allüren und mit sichtbarer Hingabe zur Erzählung berichtet er von der Entstehung der Serie: wie seine Jugendzeit im geteilten Berlin seinen „Sinn für Geschichte“ geschärft habe und wie seine frühe Auseinandersetzung mit der Weimarer Kunst von Tucholsky, Gabriele Tergit und dem „Kabinett des Dr. Caligari“ ihn zu einer Art „Zeitzeugen“ für die Zwanzigerjahre mache. Das hieße aber nicht, dass „ Babylon“ eine Doku sei: Wie der Romanautor Volker Kutscher wollen Tykwer, von Borries und Handloegten „Geschichte im Gewand eines Kriminalfilms erzählen“, dabei seien symbolische Szenen wichtiger als penible Akkuratesse. „Es ist nicht authentisch, aber es ist glaubwürdig“, so der Autor über das Drehbuch.

Mit den heiklen politischen Konstellationen der späten Weimarer Republik – von der ja jeder weiß, in welcher Katastrophe sie endete – wird auch in den heutigen 2020er Jahren immer wieder eine Parallele gesucht. „Eine starke Verwandtschaft“ sieht auch Handloegten zwischen der Handlungszeit von „ Babylon Berlin“ und der Zeit seiner Ausstrahlung. Dennoch seien die 1920er ein „Sehnsuchtsort“ für das Autorentrio, das immer versuche, ein „Es hätte auch anders passieren können“ zu erzählen. Im Februar 1933 ende die Erzählung aber: „Der Tanz auf dem Vulkan ist mit dem Reichstagsbrand vorbei.“

Die eigene Stimme finden und nutzen

Zuschauenden Jungautoren, die tagsüber Workshops besuchen, die sich mit mehr Diversität in Drehbüchern, der Filmproduktion während Corona und Low Budget-Herausforderungen widmen, rät Handloegten, wegzuhören, während er den Arbeitsprozess an einem „ Babylon“-Buch bespricht. Von Borries, Tykwer und er würden die Resultate laufend unabhängig voneinander überarbeiten. „Es dauert endlos, bis wir bei der letzten Episode ankommen“, sagt er. „Ich bin mir sicher, man sollte das so nicht machen“.

Up and coming digital Das erste Drehbuchfestival Hannover – gefördert durchs hannoversche Kulturbüro, das Bundesministerium für Bildung und der Nordmedia – bot Fortbildungen und neue Kontakte für Studierende des Films, Quereinsteiger und Veteranen der Filmindustrie. Herzstück des Wochenendes war die Verleihung des Zweiten Deutschen Nachwuchs-Drehbuchpreises. 231 Drehbücher hatte Festivaldirektor Burkhard Inhülsen bekommen, in Längen von zwei bis 468 Seiten: Kurzfilme, Animationsprojekte, Webserien und Spielfilmbücher. Sechs Skripte haben es auf die letzte Shortlist geschafft und werden von Synchronsprecherinnen und -sprechern verlesen: Darunter sind etwa Carolina Vera (die Stimme Penelope Cruz), Timmo Niesner ( Elijah Wood) und Tobias Kluckert ( Bradley Cooper) – im Livestream hörten Zuschauer und Drehbuchautoren professionelle Table Reads, die zu jedem angehenden Filmprojekt dazugehören. Ihre Texte haben fast allesamt politische Motive: Sie beschäftigen sich mit Klassismus, Künstlicher Intelligenz, Wasserknappheit, und Parallelen zur Nazizeit. Am Schluss vergab eine dreiköpfige Autorenjury zwei gleichwertige Preise (unter anderem mit 2000€ dotiert): Sie gingen an „Dry Country“ von Malte Thomsen und an „Keine Wahl“ von Beke Rienitz.

Wie es die Jungautoren machen, konnte man im nächsten Livestream sehen: Am Samstagabend folgte die Verleihung des zweiten deutschen Nachwuchs-Drehbuchpreis.

Für den Nachwuchs hat Handloegten noch ein paar Tipps parat. Mit Hinblick auf den Algorithmus-TV der Streaminganbieter und die Vorhersehbarkeit ihrer Serien rät er zu ambitionierten Projekten. „ Babylon Berlin“ habe mit seiner „Leidenschaft für die Erzählung“ auch ein internationales Publikum erreicht – obwohl dieses kaum mit den historischen Hintergründen vertraut sei: „Um seine Stimme zu finden, muss man seine Stimme benutzen.“

Von Lilean Buhl