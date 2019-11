„Up and Coming“ 2019: Das sind die Gewinner des Nachwuchsfilmfestivals

hannover

177 Filme von Nachwuchs-Regisseuren flimmerten von Donnerstag bis Sonnabend über die Leinwände im Pavillon. Das Kulturzentrum wurde eigens für das Filmfestival zum Kino umfunktioniert. Hier konnte das Publikum von 4017 eingereichten Filmen die besten anschauen. Und die Live-Jury entschied zeitgleich, welche die Gewinner des Festivals sind und den Deutschen Nachwuchsfilmpreis, den Young Film Makers Award und den Bundes-Schülerfilm-Preis mit nach Hause nehmen dürfen.

Die deutschen Gewinner sind die Münchnerin Natascha Zink mit ihrem Schwangerschaftsdrama „Abbruch“, der Kölner Alexander Conrads mit der Produktion „Löwin“ über sexuelle Diversität und der Pforzheimer Paul Scholten mit „Biotop“. Diese Dokumentation zeichnet das Geschehen in einem Münchner Vorort nach, wo eine Lärmschutzvorrichtung gebaut wird – aus Angst vor einer Ruhestörung durch die Flüchtlinge, die in der Nachbarschaft einziehen sollen. Der Deutsche Nachwuchsfilmpreis ist mit jeweils 2000 Euro dotiert.

Den internationalen Preis räumten die Belgierin Helena Dalemans mit „Her Name Was“, einer bewegenden Ode an ihre Großmutter, die Niederländerin Florence Bouvy mit „Till The End Of The World“ über das schwierige Verhältnis zwischen den alkoholabhängigen Eltern und ihrer Tochter Marie, und die Britin Maitane Eyheramonho mit „We Jump and Prixt“ ab.

Der mit 1000 Euro dotierte Bundes-Schulerfilm-Preis ging an Robin Tessitore und Nico Schäfer von der Albertus-Magnus-Schule in Viernheim. Sie produzierten den Film „Willst Du Mit Mir Gehen“. Er behandelt die Tücken des Datings im digitalen Zeitalter.

Von Josina Kelz