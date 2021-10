Unter Querdenkern: So ist „Asterix und der Greif“

Hannover

Er ist da einer ganz großen Sache auf der Spur: „Ich fand es immer schon verdächtig, dass die Sonne jeden Morgen im Osten aufgeht!“, raunt der grüngesichtige Legionär mit dem schönen Namen Fakenius: „Und wo hat die Sonne davor gesteckt, na?“ Die spinnen, die Querdenker, schon bei den Galliern. Obwohl: So richtig gerade denkt niemand im neuen Asterix-Comic „Asterix und der Greif“.

Tief in den Osten Europas geht es, in das Gebiet des heutigen Russlands, zu den legendären Sarmaten, die es tatsächlich gab, aber von denen man so wenig weiß, dass Szenarist Jean-Yves Ferri und Zeichner Didier Conrad viel künstlerische Freiheit hatten bei der Auserzählung von deren Lebensstil. Hier gehören Männer an den Herd und Frauen auf die Jagd. „Krieg ist nun mal Frauensache“, eröffnete eine Sarmatin mit Namen Matrjoschkowa dem verdutzten Asterix.

Verkehrte Geschlechterklischees

Das ist zwar nur eine Umkehrung der alte Geschlechterklischees und nicht deren Aufhebung. Aber stellt schon einen Fortschritt dar in einem Gallien, das seit 1959 im Jahre 50 v. Chr. verharrt, in dem ganz Gallien von den Römern besetzt ist. Ganz Gallien? Sie kennen den Rest.

Fünf Millionen Exemplare des Comics gingen gestern in der Erstauflage an den Start, Die Marke Asterix funktioniert noch, auch lange nach dem Ausscheiden der Serien-Erfinder René Goscinny (1926–1977) und Albert Uderzo (1927–2020) im Jahr 2005. Ferri und Conrad versuchen auch in ihrem fünften Asterix-Band, dem 39. insgesamt, die Serie behutsam zu modernisieren, ohne die Millionen Altleser auf der Welt vor den Kopf zu stoßen. Unbekanntes Land gibt es nicht mehr vieles. Mit dem eisigen Osten haben sie dennoch neues Terrain aufgetan, in dem den Galliern tatsächlich so etwas wie Figurenentwicklung vergönnt.

So sieht es aus: Das Cover des Comics. Quelle: Asterix® – Obelix® – Idefix® / © 2021 Les Éditions Albert René / Goscinny – Uderzo

Druide Miraculix ist zwar zu wenig zu gebrauchen; er hatte zwar die entscheidende Vision, die überhaupt zum Aufbruch der Helden führte, kommt aber überhaupt nicht mit der Kälte klar. Erst bringt er kaum mehr als ein Zähneklappern zustande, dann keinen Zaubertrank. Insbesondere Asterix ist fortan auf das angewiesen, was er „gallische Diplomatie“ nennt, und kann tatsächlich mal listig sein. Obelix entdeckt in einem Land ohne Wildschweine die Freuden vergorener Pferdemilch und der kleine Hund Idefix den inneren Wolf – kein Wunder, wenn man einem Alphatier namens Wolferine begegnet.

Und warum das Ganze? Weil der römische Imperator Caesar neue Attraktionen braucht, um das Volk mit Brot und vor allem Spielen ruhigzustellen. Sein Berater ist ein ziemlich windiges Kerlchen namens Globulus und erinnert mit strähnigen Haaren und wirrem Blick an den französischen Schriftsteller Michel Houellebecq, der bekanntlich auch seine ganz eigene Sicht auf die Welt hat. Dieser Globulus hat Caesar erfolgreich bezirzt, dass der schon Einhörner in Germanien abnahm. Nun trotzt er ihm erfolgreich eine Expedition zum mythischen Greifen ab. Aberglaube allerorten. Dass ihnen Kalaschnikowa, eine Kriegerprinzessin der Sarmaten, in die Hände gefallen ist.

Spaß mit Ausdiemaus

Los geht’s mit einem wilden Abenteuer voller Witz und aktueller Bezüge. Wobei: Wenn Obelix von Dingen wie „Abwehrkräften“und „Immunisierung“ spricht, meint er das nach wie vor sehr handfest.

Den Greifen finden übrigens weder Caesars Schergen noch die Gallier. Gut so: Fantastik passt nicht zu Asterix; das weiß man spätestens als Uderzo in seinem letzten Band „Gallien in Gefahr“ Außerirdische von den Planeten Manga und Micky Maus einfliegen ließ. Dann lieber ein paar gute alte Wortwitze – und sei es nur, dass ein Gladiator Ausdiemaus heißt.

Jean-Yves Ferri, Didier Conrad: „Asterix und der Greif“. Egmont-Ehapa, 48 Seiten, 6,90 Euro (Paperback) oder zwölf Euro (gebunden).

Von Stefan Gohlisch