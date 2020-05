„Umbrüche“: GaF zeigt Bilder aus der Wendezeit

Hannover

Geschichte passiert nicht einfach so, sie wird gemacht, von Menschen. Manchmal wissen sie, dass sie sich an einem Wendepunkt befinden. Manchmal sind sie nur zur rechten am rechten Ort. Die Fotografin Ann-Christine Jansson hat und hatte dafür ein besonderes Talent. Eine Auswahl ihrer Bilder ist nun in der Galerie für Fotografie in der Eisfabrik (GaF) zu sehen.

„ Umbrüche“ heißt die Schau, und es scheint wie eine ironische Volte, zu der die Geschichte bekanntlich neigt, dass auch sie in den Zeitraum einer Zäsur fällt: Ursprünglich sollte die Ausstellung ab Mitte März gezeigt werden. Dann kam Corona dazwischen.

Eine Welt vor Wikipedia

Ein unwahrscheinlicher Glücksfall: Denn das Gefühl der Zeitenwende schwingt beim Betrachten unweigerlich mit – obwohl die Bilder in einer ganz andere Welt entführen: jener des Mauerfalls, des Wegs dorthin und der Jahre danach. „Fotografien 1980–1995“ lautet denn auch der Untertitel von Ausstellung und Fotoband.

Die erste Badewanne: Hausbesetzerin in West-Berlin.

Es ist eine Welt, erst rund 30 Jahre her und doch so verschieden, weit vor Youtube, Wikipedia und Internet 2.0. Fotos wurden noch per Telefonsignal an die Nachrichtenredaktionen der Welt gesendet und nicht mit dem Smartphone in die sozialen Netzwerken geflutet. Statt Shitstorms gab es Straßenschlachten, statt Verschwörungswirrwarr direkte Konfrontation.

Widerstand hüben und drüben

Und die Schwedin Jansson war mit dem scharfen Blick der Außenstehenden mittendrin. Ihre Fotos dokumentieren die Opposition der DDR ebenso wie den Widerstand im Westen: gegen staatliche Oppression auf beiden Seiten, den Arbeiter- und Bauernstaat drüben, das westdeutsche Nachkriegsdeutschland hüben.

Jansson fotografierte durch alle Schichten, unbekannte Demonstranten gegen Pershing, Wackersdorf und Reagan sowie prominente Vertreter der Gegenbewegung: DDR-Dissident Wolf Biermann, Einstürzende-Neubauten-Sänger Blixa Bargeld, Rio Reiser ... Die Bilder sind zugleich historisch und intim. Jansson und mit ihr die Betrachter schauen der Geschichte ins Gesicht. Es ist immer ein menschliches Antlitz

Zwischen den Fronten: Grenzsoldaten der DDR (links) stehen West-Berliner Polizisten (rechts) am Checkpoint Charlie gegenüber. Im Vordergrund ein Demonstrant auf DDR-Gebiet.

Ende der Geschichte: Ein Raver bei der Loveparade.

Die Ausstellung läuft vom 14. Mai 14. Juni in der GaF (Seilerstraße 15d). Auf eine klassische Vernissage wird wegen Corona verzichtet.

Von Stefan Gohlisch