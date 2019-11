Ulrich Tukur: „Ich bin ein mondsüchtiger Pierrot“

Hannover

Ulrich Tukur (62) wurde berühmt als Schauspieler. Doch er liebt es auch zu singen und zu schreiben. Ein Interview über die anstehende „Grüß mir den Mond!“-Tour mit seinen Rhythmus Boys und seinen ersten Roman „Der Ursprung der Welt“.

Warum singen Sie eigentlich so gerne?

Ich weiß es nicht (lacht). Ich singe nicht besonders gut, aber ich singe gerne. Und wenn man gerne singt, singt man manchmal auch gut. Es gibt viele Beispiele von Künstlern, die keine große Stimme hatten, aber trotzdem wunderbar sangen: Hildegard Knef, Marlene Dietrich oder Hans Albers. Musik ist so oder so herrlich.

„Musik war eine Fluchtmöglichkeit“

War sie das für Sie schon immer?

Von Anfang an. Ich habe mit sieben Jahren Klavierunterricht bekommen. Musik war eine Fluchtmöglichkeit aus allem, was mich bedrängte. Sobald ich mich ans Klavier setzte, wurde die Welt anders, sie war auf einmal schön.

Und dann haben Sie diese Ausflucht zu einer Art Zweitberuf gemacht?

Als ich in Tübingen studierte, machte ich viel Straßenmusik. Ich hatte kein Geld und musste über die Runden kommen. Dafür hatte ich mir das Akkordeon-Spielen beigebracht. Und über die Straßenmusik bin ich schließlich zum Theater gekommen. Ohne Musik hätte ich das alles nicht geschafft.

„Ich gehörte zur Beatles-Fraktion“

Haben Sie schon als Kind gesungen?

Natürlich. Die alten Schlager, die ich für mich entdeckte. Ich war elf oder zwölf. Zur Konfirmation bekam ich ein elektrisches Koffergrammophon und einen Stoß alter Schellackplatten geschenkt. Amerikanische Jazzmusik und englische und deutsche Tanzorchester. Das hörte damals kein Mensch. Mich hat es aber derart begeistert, dass ich sofort aufhörte Clementi, Czerny und Mozart zu spielen. Ich besorgte mir Boogie-Woogie und Ragtime-Noten. Es war die Zeit, als wir entweder Beatles-, Rolling Stones- oder Creedence Clearwater Revival-Fans waren.

Lesen Sie hier: So ist Ulrich Tukurs aktueller Kinofilm „Und wer nimmt den Hund?“

Und man hört den Jazz der 20er Jahre und stellt fest, dass der oft progressiver war als die Populärmusik seiner eigenen Zeit ...

Natürlich hörte ich auch das, was meine Schulkameraden gut fanden. Ich gehörte zur Beatles-Fraktion. Aber was war das gegen die komplexe und mitreißende Musik eines Duke Ellington oder Jack Hylton! Bis heute bin ich begeistert davon. Hören Sie sich mal Ellingtons Jungle-Music aus den späten 20ern an – das ist nach wie vor unerreicht.

„Man sehnt sich“

Was war Ihr erstes Lieblingslied? Bei Ihrem aktuellen Programm würde ich auf „Der Mond ist aufgegangen“ tippen.

Die allererste Platte, die ich bekam, war eine 45er-Single von den Beatles, „Ob-La-Di, Ob-La-Da“. Als Pfadfinder hatte ich vorher die alten Fahrten- und Volkslieder gesungen.

Sie schreiben in Ihrem Roman über einen Menschen, der sich in einer Welt wiederfindet, die er nicht mehr so recht wiedererkennt. Geht es Ihnen auch so?

Ich habe meinem Protagonisten Paul Goullet, einem Menschen, der sich in seiner Zeit und seiner Wirklichkeit nicht aufgehoben fühlt, natürlich einiges von mir mitgegeben. Er ist ein Melancholiker, der glaubt, das Glück läge möglicherweise in einer schlüssigeren, schöneren Vergangenheit, aber dann stellt er fest, dass auch sie ein einziger Abgrund ist. Man sehnt sich nach einer Welt, von der man denkt, sie sei überschaubarer und menschlicher gewesen und schafft sich dabei sein eigenes Bild von ihr, ein Bild, das mit der damaligen Wirklichkeit nur wenig zu tun hat.

„So könnte unsere Welt doch auch sein“

Es gibt dafür das schöne Wort Retropia ...

Ja, aber trotzdem ist es wichtig, sich etwas Schöneres vorzustellen: „Ich stelle mir die Welt so vor, und ich stelle mir die Musik und die Architektur so vor, und jetzt zeige ich Euch mal, was ich meine. So könnte unsere Welt doch vielleicht auch sein.“

Veränderung braucht Träume?

Natürlich. Ich habe 20 Jahre in Venedig gelebt – warum reisen die Menschen denn zu Millionen dorthin? Weil die Stadt wunderschön ist! Weil sie eine Sehnsucht danach haben, an einem schönen, menschlichen Ort zu sein. Warum also bauen wir uns Lebenswelten, die so abweisend und hässlich sind, dass sie uns krank und unglücklich machen? Es läuft scheinbar alles nach der Nase des Geldes und des schlechten Geschmacks. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum wir über Städte und Architektur reden (lacht).

„Es geht um Verzauberung und Erhöhung“

Weil wir über das Gute und Schöne gesprochen haben, das Ihr Protagonist in der Kunst findet. Sie auch?

Ich liebe Gemälde. Ich bin gerne in Galerien und Museen. Wo man sich vor ein, zwei Bilder stellt und sich in ihnen verliert. Es geht um Kontemplation, Verzauberung und Erhöhung.

Lesen Sie hier: So war es 2018 mit Ulrich Tukur im Theater am Aegi

Sie tun das in verschiedenen Disziplinen, der Schauspielerei, der Musik, der Literatur. Was geben Ihnen die einzelnen Kunstrichtungen, was Ihnen die anderen nicht geben?

Musik besitzt eine internationale Sprache und bewegt sich direkt in die Herzen der Menschen, ohne den Umweg über den Kopf. Theater und Film sind im Wesentlichen reproduktive Künste, nicht jedoch das Schreiben. Da schafft man sich eine eigene Welt, ist Regisseur, Kameramann, Schauspieler, Beleuchter, Ausstatter und Drehbuchautor in einer Person.

„Fehlt nur noch das Theaterstück“

Sie sind auf den Geschmack gekommen?

Ich habe angefangen mit Erzählungen, dann kamen Gedichte, eine Novelle und jetzt der Roman. Fehlt nur noch das Theaterstück.

Das Sie schon in der Schublade haben?

Nein, ich habe nichts in der Schublade.

Dann lassen Sie uns über Ihr nächstes Musikprogramm reden, das sich um den Mond dreht – auch ein Sehnsuchtsort.

Es gibt soviel Gedichte und Lieder über unseren Trabanten. Die Nacht, das Abseitige, das Dunkle ist natürlich spannender als eine Welt, die im hellen Sonnenlicht liegt. Der Mond war schon immer eine Projektionsfläche für die Sehnsüchte und Fantasien der Menschen. Der Abend wird also ein Gang durch die lunatische Literatur und Liedkunst: ein unerschöpfliches Thema, das wir mit viel Spaß und Witz angehen.

„Ich bin ein mondsüchtiger Pierrot“

Sie interessiert der poetische Mond, nicht der tatsächliche Himmelskörper?

Ich bin kein Astronom, eher ein mondsüchtiger Pierrot. Was schreibt Matthias Claudius über den Begleiter der Einsamen, der Suchenden und Traurigen in der Nacht: „Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön! So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsre Augen sie nicht sehn ...“ Schön, nicht?

Da sind wir schon wieder bei der Melancholie. Sind Sie Melancholiker?

Melancholisch ja, depressiv nein. Das Leben ist wunderschön, aber es geht schnell vorbei. Und schon vorab verschwinden so viele Dinge und Menschen, die einem ans Herz gewachsen sind. Wie kann man da nicht traurig sein? Ich glaube, das Heitere ist immer melancholisch grundiert. Auch die Komik braucht den Abgrund.

Man braucht das Dunkle, um das Licht sehen zu können?

Sie sagen es.

Was hilft?

Singen Sie! Machen Sie einen Witz, versuchen Sie, darüber zu lächeln.

Ulrich Tukur & die Rhythmus Boys live: am 4. Dezember 2020 im Theater am Aegi. Karten (48,25 bis 64,75 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Der Roman

Was für eine Welt! Paul Goullet, deutscher Feingeist mit französischen Wurzeln, fährt nach Paris. Es ist in Ulrich Tukurs Dystopie „Der Ursprung der Welt“ eine Reise durch ein Europa neuer dumpfer Nationalstaaten – und eine Erinnerung an finsterste Vergangenheit. Die sich manifestiert, als Goullet Bilder von sich in einem 100 Jahre alten Fotoalbum entdeckt und er sich schließlich tatsächlich im Körper eines vergangenen Selbst wiederfindet. Tukur zeigt sich in seinem ersten Roman durchaus gekonnt als Freund dunkler Romantik – mit erschütternden aktuellen Bezügen.

Ulrich Tukur:„Der Ursprung der Welt“. S. Fischer, 304 Seiten, 22 Euro.

Von Stefan Gohlisch