Hannover

Chris Bauer hatte am Mittwoch pünktlich um 10 Uhr im Homeoffice an seinem Laptop gesessen. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Pre-Sale des Vorverkaufs für die beiden Genesis-Konzerte „The Last Domino?“ im März 2022 gestartet.

90 Prozent schon verkauft

„Ich wusste, dass Tausende gleichzeitig versuchen würden, an Tickets der günstigsten Kategorien zu kommen - und zwei dieser Karten wollte ich auch ergattern.“ Nach etlichen Klicks bangen Wartens hatte der 56-Jährige zwei Karten im Mittelrang-Block M 9 der ZAG-Arena für 241,10 Euro sicher und war „richtig glücklich“.

„Der Ansturm war gewaltig“, bestätigte Hannover-Concerts-Chef Nico Röger,, „dadurch, dass Genesis nur an drei Orten in Deutschland spielt, kommen die Buchungen für die beiden Hannover-Konzerte aus dem ganzen Bundesgebiet.“ So waren schon nach 36 Stunden 90 Prozent der insgesamt 22.000 Karten für den 10. und 11. März vergriffen, die Karten im Preisbereich von 100 bis 200 Euro sind komplett weg. Für Röger „ein klarer Beweis dafür, wie hungrig die Menschen nach solchen Mega-Events sind“. Auch ein Beweis dafür, „dass die musikalische Attraktivität dieser Künstler im Alter nicht nachgelassen hat. Viele erinnern sich noch an die überragenden Stadionkonzerte von Phil Collins 2019. Die Männer von Genesis sind Weltstars und wir in Hannover sind superstolz, dass sie neben Berlin und Köln nur noch unsere Stadt ausgewählt haben.“

Bis zu 651 Euro

Wer jetzt noch dabei sein will, muss tief in die Tasche greifen: es gibt Karten für 206 Euro, das Fan-Package für 326 und das Ultimate Fan-Package für 401 Euro je Ticket. Sogar in Reihe 1, 2 oder 3 sind einige Plätze frei, die Tickets nennen sich „I Can’t Dance VIP“ und kosten 651 Euro. Cocktail vor dem Auftritt inklusive. Ein Hinweis: Online nur über Eventim buchen oder in den NP-Ticketshops kaufen. Röger weiß: „Der Schwarzhandel blüht. Dort hat niemand seine Tickets sicher, selbst, wenn schon bezahlt worden ist.“

Von Christoph Dannowski