Hannover

„So, von mir wars das jetzt. Fährt hier heute noch jemand nach Duisburg?“ Mit diesen Worten beendet der Comedian Abdelkarim seine Show im Pavillon. Wobei, eigentlich nicht. Eigentlich ist das nur der letzte Witz, den er macht. Danach wird er noch einmal ernst: „Entspannt zuhören und miteinander reden“, sagt er, das sei wichtig. Und: „Lasst euch nicht auseinanderdividieren, Leute.“

Es ist der erste reguläre Auftritt des deutsch-marokkanischen Bielefeld-Duisburgers seit einem Auftritt in Langenhagen im März 2020, erzählt er. Abgesehen davon allerdings gibt es von ihm aktuell auch einen Podcast und die Sendung „Team Abdel“ im WDR.

Gesellschaftspolitische Erkundung

In Hannover simuliert Abdelkarim vor rosa-grün beleuchtetem Vorhangstoff nur Comedy. Denn eigentlich ist sein drittes Bühnenprogramm „Wir beruhigen uns“ – wie auch die beiden ersten schon – eine gesellschaftspolitische Erkundung Deutschlands aus der Sicht von Migrantenkindern, die mit ein paar Witzen garniert leichter zu schlucken ist.

Denn eigentlich sind Abdelkarims Geschichten bittere Geschichten: Von misstrauischen Blicken, die er wegen seines Aussehens oder wegen seines Handyklingeltons – der deutschen Nationalhymne – zugeworfen bekommt. Von Racial Pofiling – „stichprobenartige Ausländerkontrolle“, wie er es nennt. Von dem zweischneidigen Kompliment „Sie sprechen aber gut deutsch“ und dem Satz „Und wo kommst du eigentlich her?“.

Scharfe Sauce auf der Pizza

Aber nicht nur. Dazwischen gibt es Geschichten über Fernsehserien, Geschichten von Abdelkarims Kumpel Ali, der mal handysüchtig ist und mal scharfe Sauce auf einer Pizza nicht so gut verträgt, darüber, dass es sich nicht lohnt, mit Menschen über Verschwörungsmythen zu diskutieren – und wenn, dann nur um mit eigenen, noch blödsinnigeren Verschwörungsmythen zu kontern – und, selbstverständlich, über das, was diese eigenartigen Deutschen so tun: „Wenn Deutsche betrunken werden“, sagt Abdelkarim, „dann werden sie ganz ernst.“

Dann hätten sie immer Mitleid mit ihm und dem Rassismus, dem er ausgesetzt sei. „Ich weiß ja“, sagt Abdelkarim, „dass es Menschen gibt, die mich abschieben wollen. Aber mittlerweile gibt es auch welche, die wollen mich adoptieren.“

Die kleinen Bekloppheiten

Am Ende ist das Programm „Wir beruhigen uns“ eines über Verständigung – die großen Probleme und die kleinen Bekloppheiten, die entstehen, wenn Kulturen und Vorurteile aufeinandertreffen. Durchatmen, beruhigen, entspannt zuhören, miteinander reden – und am besten auch über andere uns sich selbst lachen. Dann klappts gleich viel besser mit der Verständigung.

Von Jan Fischer