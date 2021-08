Hannover

Wincent Weiss kann nicht nur singen. Er sieht gut aus und kann offen über Gefühle reden. Mit „Vielleicht Irgendwann“ stürmte er im Mai auf Platz 1 der deutschen Album-Charts, in Hannover eroberte er die Herzen von 1000 Besuchern der ausverkauften Gilde-Parkbühne im Sturm, darunter überwiegend junge Verehrerinnen.

Deutsch-Pop zum Mitsingen

Rasant ist der Beginn mit dem ARD-EM-Song „Die guten Zeiten“. Trotz Bestuhlung sitzt fast keiner, und das liegt nur zum Teil an den nassen Plätzen. Nach heftigem Regen hat sich der Himmel zum Konzertbeginn aufgehellt.

Die Deutsch-Pop-Songs mit Rockanklängen starten gefühlt direkt mit dem Refrain, Mitsingen ist von der ersten Konzertminute an angesagt. Eingängig und gefällig, aber nicht beliebig.

Böse verzerrte E-Gitarren

Düsterer wird es mit „Winter“ - ein packender Song, der trotz schwermütigen Anklängen mit sattem Schlagzeug und E-Gitarren-Einsprengseln nach vorne treibt. Auch „Wo die Liebe hinfällt“ überzeugt mit böse verzerrten Gitarren, den Refrain überlässt Weiss seinen begeisterten Fans.

Sie mögen ihn: Die Fans von Wincent Weiss wollen, dass er nach Goslar kommt. Quelle: Nancy Heusel

In rotes Licht getaucht ist die Bühne bei „Unter meiner Haut“, dazwischen zucken grelle Lichtblitze auf. „Weck mich nicht auf“ beginnt sogar noch härter als die vorigen Songs, wird dann aber schnell gefühlig. Der Sprechgesang von Weiss überzeugt hier nicht komplett, dafür packt Benni Freibott, die Naturlocke in Dreistreifenjacke, ein mitreißendes Gitarrensolo aus.

Mit Johannes Oerding im Bulli

Zwischendrin gibt es Geschichten zu den Songs, etwa wie Weiss mit Johannes Oerding im Bulli unterwegs war und sie bei einer Dose Würstchen den EM-Song geschrieben haben. Über die Versprecher bei seinen Ausführungen kann er selbst lachen.

Beim akustischen „Viel zu selten“ gehen im Publikum die Handylampen an. Wincent Weiss und seine Herzensbrecher an Gitarre, Schlagzeug, Bass und Keyboard schwingen dann den nächsten Gefühlshammer: „Ich kann es kaum erwarten“, singt Weiss und sagt: „Der Song gibt mir Hoffnung.“ Von der Tribüne kommt prompt: „Hier ist deine Hoffnung!“

Sie lieben ihn: Die Fangemeinde von Wincent Weiss ist vornehmlich weiblich. Quelle: Nancy Heusel

Etwas ausufernd sind die Danksagungen an seine Fans und zwei Geburtstagsständchen vom Publikum für Steffi und Maike aus dem Publikum. Es stört aber nicht, kommt sogar gut an, denn was Weiss macht, wirkt durchweg echt und sympathisch, nicht aufgesetzt.

Zum Schluss das „Feu-eu-eurer-werk“

Lautstark und textsicher singen die Fans auch den nächsten Gänsehaut-Refrain mit: „Da müsste Musik sein. Wo auch immer du bist.“ Und Benni Freibott gibt nochmal an der Gitarre Gas.

Fürs Mitsingen haben sich die Fans die Zugabe voll verdient: Auf das melancholische „Was habt ihr gedacht“ folgt „Zeichen“, dann wird zum Finale das „Feu-eu-euer-werk“ gezündet. Begeisterung auf und vor der Gilde-Parkbühne.

Von Gunnar Gerold