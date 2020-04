„Weiter so!“: Alrun Hofert

Hannover

„Ich freue mich riesig!“, sagt Alrun Hofert: „Aber im ersten Moment war ich auch total überrascht, weil ich dachte: Hä? Ich habe doch gar nichts gemacht!“ Aber die Schauspielerin hat etwas gemacht: viel Eindruck hinterlassen. Daher erhält die 25-Jährige den mit 1500 Euro dotierten „Weiter so!“-Förderpreis der Gesellschaft der Freunde des Schauspielhauses.

„ Alrun Hofert hat diesen Preis mehr als verdient“, sagt Angelika Nauck, Vorsitzende des Vorstands der GFS: „Sie hat sich in ihrer ersten Spielzeit am Schauspiel Hannover vor allem mit ihren Rollen im Ballhof sofort in die Herzen des Publikums gespielt.“

Der Weg, der dahin führte, scheint im Rückblick wie vorgezeichnet und war doch nicht selbstverständlich. Er begann mit ersten Gehversuchen im Schultheater, setzte sich fort in der Statisterie des Theaters Freiburg und führte schließlich zu einer Regiehospitanz dort.

Dennoch brauchte Hofert nach dem Abitur erst einmal eine Findungsphase. Ich hatte „gefühlt 20 Ideen, was ich werden könnte. Ich war begeistert von allem“, erzählt sie in der für sie nicht untypischen Mischung aus Überschwang und Demut. Gynäkologin oder Hebamme standen zur Verlosung, Gebärdensprachdolmetscherin oder – „in meiner intensivsten Ökophasenzeit“ –Bäuerin und vieles mehr.

Doch die Liebe zum Theater überwog: „Ich hatte mir gedacht, wenn ich 50 bin und in der Midlife-Crisis, würde ich mir bestimmt Vorwürfe machen, wenn ich es nicht wenigstens probiert habe.“ Zweifel gab es: „Ich dachte, es klappt sowieso nicht, viele haben versucht, es mir auszureden, gerade mir, einer Frau mit körperlicher Beeinträchtigung.“

Hofert hat das Klippel-Feil-Syndrom, eine Verschmelzung der Halswirbel. „Das größte Hindernis waren das Umfeld und was man sich selber sagt, auch meine Seh-Erfahrung: Wie viele Menschen gibt es auf der Bühne, die körperliche Beeinträchtigungen haben?“ Beim Vorsprechen sei das aber überhaupt kein Thema gewesen. „Da war ich selber fast ein wenig überfordert“, sagt sie: „Ich dachte: Ist das jetzt wirklich kein Thema oder lügt ihr mich an?“

An der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main wurde sie genommen. Stationen unter anderem in Oberhausen, Köln und Bielefeld folgten. Seit 2019, der Beginn der Intendanz von Sonja Anders, ist sie Ensemblemitglied am Schauspiel Hannover. Sie war in „Zeit aus den Fugen“ und „Furien des Erinnerns“ zu sehen, spielte die Hauptrolle in „Antigone. Ein Requiem.“ Ihre Chefin ist voll des Lobes: „Sie ist ein Energiebündel wie ich es selten erlebt habe“, sagt Sonja Anders: „Sie strahlt und springt und kämpft an vielen Fronten gleichzeitig.“

Hofert fühlt sich wohl in Hannover und der Calenberger Neustadt, wo sie in einer WG lebt. Und sie fühlt sich wohl am Haus. Dass die Leitung auf ein sehr diverse Ensemble setzt, findet sie gut und richtig: „Ich glaube, dass man anders heutzutage einfach kein Theater mehr aufbauen kann. Es wäre leichtsinnig und wohl auch ein bisschen blöd.“

Im Moment ist sie in ihrer Heimat, im Badnerland bei ihrer Großmutter, und vermisst ihre Arbeit. „Mir fehlt es total, mich körperlich und intellektuell zur Ruhe kommen zu können“, sagt sie: „Ich buddele viel im Garten, mache viele körperliche Dinge, um mich abzuarbeiten.“

Umso mehr freut sie sich auf die Zeit, in der die Theater wieder öffnen können. Schließlich sei es „ein wahnsinniges Privileg, auf der Bühne zu stehen und den Menschen Dingen zu erzählen“. Und man wird ihr zuhören, immer weiter so.

Von Stefan Gohlisch