Von „Monopoly“ bis „Exit“: Warum analoge Spiele boomen

Hannover

Selbstverständlich geht es um „Monopoly“. Und um „Mensch ärgere dich nicht“. Aber nicht lange: „‘Monopoly’ ist für Spieleentwickler ein No-Go“, sagt der Kulturwissenschaftler Steffen Bogen, „das ist so unbalanciert.“ Und „Mensch ärgere dich nicht“? Allenfalls historisch interessant.

Die Zukunft der Spiele

Bogen forscht und lehrt an der Universität Konstanz zu analogen Spielen – ist gleichzeitig aber auch selbst Spieleentwickler. Seine Werke „Camel Up“ und „Schnappt Hubi!“ liegen auf dem Spieletisch aus, der in der Veranstaltung „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ den sonst im Literarischen Salon üblichen Büchertisch ersetzt. Bogen diskutiert an diesem Abend aus der Reihe „In Zukunft“ mit Stefan Gohlisch, Redakteur der „Neuen Presse“ und langjähriges Mitglied der „Spiel des Jahres“-Jury. Um 50 Prozent, so Gohlisch, sei der Absatz von analogen Spielen 2020 gestiegen. Ein Trend der schon vorher begonnen hätte – und sich auch immer noch fortsetze.

Analog boomt

Gründe dafür finden beide viele – und nur der unwichtigste davon ist die pandemiebedingte neue Häuslichkeit des letzten Jahres. „Ich beantworte seit zehn Jahren die Fragen, wieso das analoge Spiel boomt“, sagt Gohlisch. „Ich glaube, das hat auch etwas mit Ausgleich zu tun.“ Damit, dass ein Bildschirm nach einem Tag Bildschirmarbeit viele Menschen ihre Freizeit nicht auch einem verbringen wollten.

„Was mich am Spielen reizt“, sagt Bogen, „ist nicht das Gewinnen, sondern den Prozess in der Gruppe zu pflegen.“ Spiele seien „kleine soziale Modelle“, sagt er, in denen sich eine hochinteressante Dynamik in der Gruppe entwickele. „Ich finde es faszinierend, mit welchen einfachen Mitteln vielfältige Spielweisen entstehen.“ Neuere Spiele beförderten das: Den Spielern würden Aufgaben gestellt. „Es entsteht ein Moment der Freiheit, der durch die Regeln erst entstehen kann“, sagt Gohlisch.

Ökologische Themen

Der Brettspielboom bedeutet aber auch, dass ständig neue Arten von Spielen entwickelt werden. Zur Zeit seien das einerseits Krimi- und Escapespiele – die „Exit“-Reihe gehört zu bekanntesten. „Wobei ich mich manchmal frage, ob das noch Spiele sind oder eher Romane in Spielform“, sagt Gohlisch. Andererseits, so Gohlisch, hätte es auf der gerade zu Ende gegangenen Spielemesse in Essen viele Spiele mit ökologischen Themen gegeben.

Und wo es boomt, rumpelt es auch: In letzter Zeit ist eine „längst überfällige“ Diskussion um Rassismus und Kolonialismus in Spielen in Gang gekommen. Die relativ einförmige Spieleszene müsse diverser werden, Inhalte müssten überdacht werden – und würden es teilweise schon. „Vielleicht ist das der Weg“, sagt Gohlisch, „Dass die Fairness, die wir am Spieletisch erwarten, sich auch in den Inhalten transportiert.“

Von Jan Fischer