Uraufführung von Ella Dickson „The Writer“

Hannover

Wovon soll das Theater handeln? Wohl vom Leben. Und klar, auch schon mal vom Theater. Und weil ja hier wie dort öfters eine Schieflage entsteht: Warum nicht von beidem. Womit wir bei Ella Hicksons Stück „The Writer“ wären und der deutschsprachigen Erstaufführung auf der Schauspielhaus-Bühne.

Auf die verirrt sich aus dem Zuschauerraum zu Beginn eine junge Frau. Zu ihr gesellt sich alsbald ein etwas älterer Mann, und es stellt sich heraus, dass wir einer Situation nach einer Theatervorstellung beiwohnen: Sie hat gerade ein Stück gesehen, er, nach eigener Aussage „aus dem Leitungsteam“, will wissen, wie‘s denn gefallen hat. Nicht gut, milde ausgedrückt, eigentlich sogar richtig mies: Jede Menge Heuchelei und Sexismus hat die Besucherin ausgemacht und will sich nicht damit zufriedengeben, dass die Aufführung doch so beliebt sei, vor allem auch bei den Kritikern.

Irgendwann werden die Karten auf den Tisch gelegt: Die Frau ist selbst eine Autorin, der Mann Regisseur. Ihm ist zudem entfallen, dass sich die beiden von früher her kennen, als er einst die Grenze zwischen beruflicher Unterstützung und sexueller Anmache womöglich nicht ganz trennscharf erwischt hatte. Das Ganze droht nun ein wenig ins schematische Papiergeraschel abzudriften, punktgenau folgt der erste von vielen Brüchen an diesem Abend.

Denn all das war nur eine Theaterprobe. Nun spielen Schauspielerin und Schauspieler, die eben Autorin und Regisseur gespielt haben, Schauspielerin und Schauspieler, eine Schauspielerin und ein Schauspieler kommen hinzu und spielen Autorin und Regisseur.

Es folgt eine Zuschauerbefragung, die natürlich gespielt ist … Überblick verloren? Nun, gerade die ineinander verschachtelten Meta-Ebenen sind es, die den Abend so eigenständig werden lassen.

Später sehen wir die Autorin mit ihrem Freund in einer boulevardesken Szene, während der sie allerdings Autorin bleibt und zwischendurch weiterschreibt; die Grenzen zwischen Text und Darstellung verwischen. Und irgendwann dreht‘s dann völlig ab: Die beiden Hauptdarsteller bekommen Zuwachs durch eine Gruppe Statistinnen, und alle steigen mit Glitzerkostümen, fetziger Musik und viel goldenem Flitter in ein feministisches Befreiungs-Ritual ein.

„Schön“, meint trocken der Regisseur, als er hinzukommt, und redet dann der Autorin ins Gewissen, sie möge doch bitte zur Sache zurückkehren – mit einem derartigem Klimbim könne man doch wohl kaum Karten verkaufen.

Geht Kunst ohne Kommerz? Und geht Theater, jetzt mal unabhängig von Geschlechterfragen, ohne Hierarchien?

Ganz neu sind diese Fragen natürlich nicht, aber selten werden sie so griffig aufbereitet, weil die Balance – ein wenig schräg klingt das angesichts des Themas ja schon – zwischen Anspruch und Unterhaltung stimmt: An diesem Abend darf und soll auch gelacht werden. Regisseurin Friederike Heller hat die Spannungsbögen während der pausenlosen zwei Stunden stimmig gesetzt, etwas zäh wird höchstens die Schlusssequenz mit der Autorin, ihrer Geliebten und allerlei Sexspielchen.

Bravourös meistert das Darstellerquartett, pardon: Darsteller*innenquartett Ruby Commey, Philippe Goos, Caroline Junghanns und Hajo Tuschy eine doppelt schwere Aufgabe: Es gilt hier immerhin, auch die Untiefen des eigenen Arbeitsumfelds auszuloten und über alledem das Komödiantentum nicht gänzlich zu vergessen. Bühnenmusiker Peter Thiessen ist so präsent wie nötig und so unaufdringlich wie möglich.

Diese Aufführung definiert das Theater nicht neu und ist auch nicht gänzlich frei von Klischees. Aber sie ist erfreulich anders – und das nicht nur, weil sie unbedingt anders sein will.

Von Jörg Worat