Tino Derado Trio präsentiert sein Album Hasanaginica im Jazz Club

Hannover

„Ja, googlen sie das mal später“, sagt Tino Derado. Und nennt den Begriff, den er an diesem Abend immer wieder in seine Ansagen einstreut: „Hasanaginica“. So heißt eine lyrische Ballade aus dem kroatisch-bosnischen Kulturkreis aus dem Jahr 1646, die später von Goethe ins Deutsche übersetzt worden ist.

Neues Album „Hasanaginica“

Und „Hasanaginica“ heißt auch das vor der Pandemie eingespielte Album des Berliner Jazz-Pianisten Tino Derado, der an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover als Professor lehrt. „Das ist das erste Mal, dass wir die Songs des Albums vor Publikum spielen können“, sagt Dorado vor seinem Auftritt mit seinem Trio im Jazz Club im Rahmen der Jazzwoche.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wir erfahren in den Zwischenansagen viel über Derados Verhältnis zu seinen kroatischen Wurzeln, über seinen verstorbenen Vater und über den Kriegsfürsten Asan Aga und seine Frau. Und wir bekommen sogar ein wenig Kroatisch-Unterricht. In Derados Musik allerdings halten sich die Bezüge zum Balkan-Raum im Rahmen. Derado ist kein weltmusikalischer Fusionierer und auch kein Bilderstürmer, der den Jazz um Teufels Willen erneuern will. Er bewegt sich elegant und souverän in der Echokammer des klassischen modernen Jazz.

Musik aus einem Guss

Eigenkompositionen als auch Standards und eine besonders gelungene Interpretation von Wayne Shorters „Ana Maria“ spielt er mit abgeklärter Lässigkeit, genüsslichen Akkordfolgen und einer strahlenden Melodik. Derado erzählt mit seiner Musik Geschichten, die sich nie in Nebensächlichkeiten verlieren und sich spannend entwickeln. Dabei findet er kongeniale Unterstützung durch Bassist Andreas Lang und Schlagzeuger Heinrich Köbberling.

Sie ergänzen die musikalischen Erzählungen mit überraschenden Pointen und verdichten geschickt das Geschehen. Es ist Musik aus einem Guss, wie sie nur drei Musiker mit traumwandlerischer Sicherheit gelingt, die sich seit vielen Jahren kennen. Und denen man anmerkt und anhört, wie befreiend es sein muss, endlich wieder live spielen zu können.

So geht’s weiter:

In der Jazzwoche geht es mit folgenden Konzerten weiter: Am Donnerstag, 7. Oktober, 19.30 Uhr: das Doppelkonzert von Spaces und Angelica Niescier, Rampe, Gerhardtstr. 3. Freitag, 8.Oktober, 20.30 Uhr: Liun + The Sciene Fiction Band, Pavillon, Lister Meile 4.

Von Bernd Schwope