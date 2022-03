Hildesheim

Die Älteren kennen ihn noch aus Kindertagen, den „Struwwelpeter“. Ein Kinderbuch aus den Hochzeiten der schwarzen Pädagogik, als gegessen wurde, was auf den Tisch kommt, und schärfste Sanktionen (ein Wort, das man heute aus anderen Zusammenhängen kennt) drohten, wenn Kinder nicht taten, was die Erzieherinnen und Erzieher von ihnen verlangten. Das West Yorkshire Playhouse hat 1998 aus der biedermeierliche, aber in ihrer Drastik auch irgendwie anarchischen Moritat des Frankfurter Psychiaters Heinrich Hoffmann eine punkige Nummernrevue gemacht, die seitdem in Westeuropa und auch auf dem Broadway Erfolge feierte.

Alle gehen sie in den Tod

Nun hat sich das Theater für Niedersachsen (TfN) des „Shockheaded Peter“ angenommen, mit großer Spielfreude und -kunst, einem plausiblen und auch für ein Tourneetheater interessanten Bühnenbild, fetziger Musik und applauswürdiger Hingabe aller Akteurinnen und Akteure. Doch die Schwächen des Stückes, das mit ständigen Wiederholungen aufwartet, gleichen auch die darstellerischen Leistungen (herausragend Jonas Klings Theaterdirektor) nicht aus.

Seltsam spannungsarm: Szene mit Jonas Kling (vorn) und Luca Hobusch. Quelle: Tim Müller

Alle gehen sie, die unbeugsamen Kinder, in den Tod. Das mit Streichhölzern spielende Paulinchen, der Hans-Guck-in-die Luft (mit Laptop), oder der bulimische Suppenkaspar. An einer Angel werden sie über eine Falltür in die Gruft gelassen, die von vorneherein zum Lebensraum der Kinder geworden ist, was auch der Zugang zur Bühne nahelegt. Doch das munter-groteske Geschehen auf der Bühne lässt einen kalt, weil sich weder die überforderten Eltern noch die überdrehten Kleinen als Identifikationsfiguren anbieten. So bleibt der Abend in Hildesheim zwar ganz nett, aber seltsam spannungsarm. Ein „Theater der Nachtmahre“ wird das TfN mit diesem Stück jedenfalls nicht.

Nach der Pause die Sinnfrage

Lediglich nach der Pause drehen der Theaterdirektor von Jonas Kling und seine bei allen Schwächen der Revue hochengagierten Mitstreiter noch einmal auf und stellen sogar die Sinnfrage: „Da versucht man, irgendetwas aus diesem Stoff zu machen – und was haben Sie davon?“ Ja was? Jeder möge sich doch fragen, was für ein Dreck vor seiner eigenen Türe liege, entgegnet der riesige Kormoran, der sowohl als Lebensspender als auch Todesvogel die Kinder auf ihrem Weg aus der elterlichen Hölle begleitet. Mehr Spiel mit dem Publikum, das Regisseur Moritz Nikolaus Koch hier nach der Pause versucht, hätte man sich für den gesamten Abend gewünscht. Denn die Jahre die Punkbewegung sind inzwischen auch in die Jahre gekommen.

Die nächsten Vorstellungen sind am 20. und 28. März in Hildesheim sowie am 21. März in Bad Nenndorf und am 30. April in Garbsen.