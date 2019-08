Hannover

Fast hätte das Fuchsbau-Festival ein zweites Jahr hintereinander gar nicht stattgefunden: Nach der Kreativpause 2018 hat dieses Jahr, wie das Team im Programmheft schreibt, einige Monaten vorher die Finanzierung auf der Kippe gestanden – und mit ihm die Veranstaltung, die so etwas wie das kulturpolitische Gewissen der Region Hannover darstellt.

Einige Spender, die in die Bresche sprangen, haben es doch noch möglich gemacht, dass 3000 Besucher auf der Alten Ziegelei in Lehrte feiern können – und nicht nur das, denn das Fuchsbau ist merklich stolz auf die andere Seite des Programms: Stets gut besuchte politische Diskussionen und subversive Performances.

Die zwei Headliner des Lineups machen Pop-Techno und Pop-Soziologie. Zuerst bespielt Apparat, Electronica-Künstler aus Berlin, mit seiner Band die Hauptbühne. „Guten Abend, ihr Füchse“, begrüßt er das Publikum, wohl eines der kleineren seiner letzten Festivalsommer, gut 1000 singen im Regen seine emotionalen Produktionen mit. Ring spielt Gitarre, seine vier Musiker mischen minimale Beats dazu, liefern live Posaunen- oder Geigenparts, zu „You don’t know me“ schmettert eine Orgel von der kleinen Bühne.

Am zweiten Tag muss man anstehen, um noch einen Platz beim Talk von Munroe Bergdorf zu bekommen. Vom Interviewer Shaka McGlotten wird sie als „Aktivistin und Beauty-Guru“ vorgestellt, auf Instagram und Twitter ist das Transgender-Model eine laute Stimme gegen Trans- und Homophobie. Vor den Fuchsbau-Besuchern spricht Bergdorf über LGBTQ-Geschichte, Schwarzmarkt-Hormone und das Paradox, auf einer Plattform wie Instagram die Welt verbessern zu wollen: „Wir können aus dem Kapitalismus nicht aussteigen, also sollten wir versuchen, ihn ethischer zu machen“.

Ob Protest auch Werbung ist (oder andersherum), schneidet der Talk nicht an – dabei hätte das gut zum Thema des Festivals gepasst: Das Fuchsbau inszeniert sich dieses Jahr als ein kultureller Supermarkt, mit Barcode-Deko an der „Kasse 01“-Hauptbühne, einer Edeka-Führung in Lehrte und einem Merchandise-Gebrauchtwarenladen auf dem Gelände.

Wer möchte, kann sich kopfüber in das Konzept hineinstürzen, jede Lesung und Diskussion mitnehmen – oder, man entscheidet sich für eine andere Produktpalette. Die Feiernden pilgern vom Campingplatz gerne auf die Feinkost-Bühne, die mit Shrimps, Schokolade und Steak dekoriert ist. Hier findet ein Takeover des Hamburger Kunst- und Hip Hop-Kollektivs „One Mother“ statt, später legt Avalon Emerson, eine Resident-DJ der Berliner Panorama Bar, einen Mix aus kalifornischer Rave-Musik und europäischem Techno auf, der Startschuss für so mache durchgefeierte Nacht.

Am nächsten Tag können dieselben Feiernden aber schon wieder Lesungen wie der von Max Czollek lauschen: Der Lyriker liest aus seiner Streitschrift „Desintegriert euch!“ über die gegenwärtige Wahrnehmung der Juden in Deutschland. So kommt die Realität zurück in den Fuchsbau. Nicht immer muss ein Festival Utopie sein – es reicht auch ein gut sortierter Supermarkt.

Von Lilean Buhl