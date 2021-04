Hannover

So oder so, es wird ein optisches Feuerwerk – inszeniert vom israelischer Lichtdesigner Tal Rosner – ein Star unter den Videokünstlern, der nicht nur die Disney Concert Hall Los Angeles in Szene gesetzt hat, sondern auch aufsehenerregende Louis-Vuitton-Shows erleuchtet. Und nun in Hannover das Staatsorchester mit Sibelius illuminiert.

Er hat mit seiner Arbeit begonnen. Nach einigem Trouble. Der in London lebende Regisseur hat noch nicht den rettenden Pieks bekommen, war deshalb 14 Tage zuvor in Quarantäne, bevor er loslegen konnte. Die Oper hält sich an die Regeln. Und Tal Rosner ist dankbar. „Ich finde es unglaublich, dass die Oper das durchzieht“, so der Theatermacher, „überall auf der Welt wird ansonsten im Kulturbereich gecancelt.“

Schon vor zwei Jahren hatte die Zusammenarbeit in Sachen Video und Raumkonzept begonnen. Von Covid war noch nichts zu ahnen. Deshalb ist das Konzert auch als echtes „Visual Concert“ unter dem Titel „Mythos“ vorgesehen gewesen. Auf mehreren Leinwänden sollten die Zuschauer in farbenmächtige Wunderwelten eintauchen.

Und nun muss der Abend am 16. April in den Stream wandern. Ein Problem? „Das ist natürlich verdammt schade“, so Tal Rosner, „wir werden hier trotzdem die geplante ’Box of Tricks’ öffnen.“ Die nun wie eine Operninszenierung gefilmt und gestreamt wird. Rosner wird sein Konzept so gut wie gar nicht modifizieren: „Wir wollen das später nach Möglichkeit doch noch einem Live-Publikum präsentieren.“

Mit der aufwendigen Produktion macht die Oper auch Schluss mit den kostenlosen Streamings – und bittet um moderate zehn Euro für das Standardticket (ermäßigt: fünf Euro). Fans können ihre Verbundenheit mit Oper, Ballett und Konzert durch den Erwerb eines Förder-Tickets zu 35 Euro ausdrücken.

Sündhaft gute Musik und sündhaft teure Handtaschen ins Szene setzen ... der Unterschied? Tal Rosner sieht dabei vor allem Gemeinsamkeiten. „Klar wird bei Louis Vuitton eher ein Produkt in den Mittelpunkt gestellt, aber letztendlich geht es um Zusammenarbeit, hier mit dem Orchester, um höchstmögliche Qualität zu ermöglichen.“

Und die gilt den atemberaubend schönen Tondichtungen von Jean Sibelius, auf dem Programm stehen „Der Schwan von Tuonela“, „Nächtlicher Ritt und Sonnenaufgang“, „En Saga“ und „Luonnotar“ – dazu entstehen Videos, die eher assoziativ auf dem Klangfluten reagieren – „keine finnischen Landschaftsfilme“, so Tal Rosner. Nur die Nacht und den Sonnenaufgang hat er ziemlich direkt genommen – „aber auf ziemlich überraschende Weise“.

Und die Zusammenarbeit im Opernhaus? „Phantastisch, was hier mit den Beleuchtern möglich ist – und das in diesen Zeiten“, so Tal Rosner, „ich hoffe, dass wir auch per Stream eine unglaubliche Show rüberbringen.“

Visual Concert „Mythos“ am Freitag, 16. April ab 19:30 Uhr auf staatsoper-hannover.de. Musik von Jean Sibelius mit Video & Raumkonzept von Tal Rosner, gesungen von Hailey Clark. Rasilainen dirigiert das Staatsorchester.

Von Henning Queren