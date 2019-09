Hannover

Am Ende wurde stimmlich Champagner ausgeschenkt, Marke „Fledermaus“. Nimmt man die gute Laune, die dieser erste Abend der neuen Ära in der Staatsoper verbreitet hat, wird es too. Wovon sich drinnen und draußen bei allerlei Showacts 8000 Fans und Freunde des Staatstheaters überzeugen konnten.

Das lange ausverkaufte „ Eröffnungskonzert“ war schon wie eine Speisekarte, die einfach Lust auf das gesamte Menü macht. Wie schon gleich die erste Premiere mit „La Juive“ (14. September), in sich Altstar Zoran Todorovich mit einer Arie in der Hauptrolle in guter Form präsentierte.

Und Opernintendantin Laura Berman mit sympathischen US-Akzent aufzeigte, was sie in Hannover vorhat. Nämlich mit der Oper auch auf die Gesellschaft, auf unsere Gegenwart zu reagieren, „die vielgestaltiger, divers“ geworden ist. In der auch Toleranz gefragt ist – ein wichtiges Thema ihrer ersten Oper.

Ansonsten ist alles da, was man sich von der Oper erwartet – das zeigte dieser erste Abend: Raritäten, ein bisschen Moderne, Barock, Klassiker, die Leichte Muse – und vor allem gute bis sehr gute Stimmen. Da hat die neue Intendantin ein entsprechendes Händchen, wie der Szenenapplaus für Germán Olivera bewies, der den „Figaro, Figaro, Figaro“ aus Rossinis „Barbier von Sevilla“ hochleben ließ.

Das Sangesensemble ist so international, wie man es heute erwarten darf, Mexiko ist dabei, Polen, Großbritannien, USA ( North Carolina), Russland und sogar Usbekistan mit Barno Ismatullaeva, die hinreißend die Mimi aus „La Boheme“ schmachtete – kein Wunder, wenn einem das „kalte Händchen“ von so einem Rodolfo (der Chinese Long Long) mit entsprechendem Hohen C gewärmt wird. Überschäumende Spielfreude beim Musetta-Walzer, auf dieses Ensemble kann man sich freuen. Das versammelte Publikum war auch mit der Auffrischung und Verschlankung der Opernfoyers einverstanden wie mit der Abschaffung der Uniformen der dienstbaren Geister im Opernhaus – für beides gab es jedenfalls satten Szenenapplaus. Wie auch für die neuen Dramaturgen, die ebenfalls auf der Bühne vorgestellt wurden.

Ein Highlight des Abends war die Präsentation von „Nixon in China“ – das Staatsorchester präsentierte sich in Superform (unter Dirigent Valtteri Rauhalammi) mit dem „Tropical Storm“. Noch einer überzeugte am Pult: Michele Spotti, der damit im Rennen um den noch nicht besetzten Posten des Generalmusikdirektors ist.

Barock gibt es in der kommenden Spielzeit, lange vermisst, mit Händels „Alcina“. Und auch das Leichte und Heitere gehört ja in einer diverse Welt. In der kommenden Spielzeit wird das „Märchen im Grand Hotel“ erzählt, die Operette von Paul Abraham, aus der der Walzer „Hoheit, heut’ bin ich bezaubert“ serviert wurde. Vielleicht das geheime Motto des Abends.

Und am Ende war es wie bei einer richtig und rundum gelungenen Premiere: Das Publikum erhob begeister sich zu stehenden Ovationen. Herzlich willkommen, neues Team – und nun: Let the Music play ...

Die Gin-Wette beim Hoffest

Manchmal muss es ein goldener Vorhang sein – wenn man sich von seiner besten Seite präsentiert. Unter den 32 Mitgliedern des Schauspielensembles steht da auch einer im weißen Hasenkostüm. Der Dramaturg Hannes Oppermann: „So sieht man aus, wenn man Armdrücken gegen eine neue Intendantinnen verliert“, erklärte er lachend. Und Sonja anders kontert: „Wir wissen nicht, was uns hier auf der Bühne erwartet.“ Was aber selten vorkommt. Selbstgeschriebene Gedichte wurden vorgetragen, es wurde gesungen, getanzt.

Vier von der Oper geliehene Acts waren dabei und wurden zwischen die einzelnen Vorstellungen geschoben. Ein Balletttänzer und eine Balletttänzerin durften das Publikum jeweils eine Minute lang verzaubern, Insgesamt war „Die Minute“ ein Stück aus vielen kleinen.

Dabei verlor die neue Intendantin ebenfalls eine Wette. Ein Schauspieler brachte das Publikum in unter einer Minute zu lauten „Buh“-Rufen. Anders erhielt vorher einen Brief, den sie erst nachher öffnen durfte. Sollte das Publikum in weniger als einer Minute buhen, schuldet sie einen Gin – der dann beim „Hoffest“ serviert wurde. Ansonsten noch im Angebot: eine Modenschau, die Bands „Yalla“, „Jamila & the other Heros“ und „ Marina Frenk & the real Baba Dunyah“. Hat Spaß gemacht

Von Henning Queren