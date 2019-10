„Stadtgeschichen“ für Kinder

Hannover

Das ist eine Stadt, da lässt man sich gerne durch die Straßen treiben. Und hört sich ihre Geschichten an. „Stadtgeschichten“ heißt die reizvolle Ausstellung in der Einblickshalle des Sprengel Museum.

Kinder sollen hier ganz spielerisch große Kunst erfahren, durch die 155 Quadratmeter große Inszenierung spazieren und sich Werke aus dem Museum ansehen, die auf ganz bestimmte Weise das Thema Stadt reflektieren. Wie beim eröffnenden „Fensterblick“ mit einer Straßenszene von Alfred Kirchner, Häuserzeilen von Pablo Picasso und einer kubistischen Kathedrale von Albert Gleizes.

Auf der anderen Seite geht es an Hochhäusern auf großformatigen Gemälden von Horst Antes entlang, ihnen gegenüber sind die Konstruktionen dreidimensional nachgebildet. „Die Kinder sollen sich auch mit Buntstift und Papier Gedanken machen, wie in ihrer Vorstellung die ideale Stadt aussieht“, so Kuratorin Gabi Sand vom Sprengel Museum. Design für die Kleinen: Es sind eigene Tische und Sitzmöbel für den Zeichenspaß entworfen worden.

Und da könnte man sich einige Anregungen im nicht nur farblich attraktivsten Teil dieser Ausstellung holen – der Niki de Saint Phalle gewidmet ist und schlicht „Die bunte Stadt“ heißt. Der Part bezieht sich auf das Kinderbuch von Niki „Méchant, Méchant“ (Böse, böse), in diesem Märchen ist die Stadt für Kinder ein einziger, großer Spielplatz – bis das Monster mit dem doppelten Namen kommt und alles kaputtmacht. Aber wie in jedem guten Märchen kommt alles zu einem freundlichen Ende, und das Monster wird selber Bewohner der Stadt.

Zur gedanklichen Pause lädt dann ein Café mit der Niki-Skulptur „Bon appétit“ ein.

Angeregt wurde die gesamte Ausstellung durch das legendäre Gemälde „Die Straße dringt ins Haus“ vom Futuristen Umberto Boccioni, auf dem eine Frau aus dem Fenster auf das Treiben der Stadt blickt (das Bild ist im Neubau in der Ausstellung „Elementarteile“ zu sehen).

Eröffnung: Sonntag ab 15 Uhr mit dem Theater Monteure und dem Stück „Krims Krams“. Bis 26. Januar.

Von Henning Queren