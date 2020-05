Oper und Schauspiel präsentieren Saison 2020/21

Hannover

Was gibt es in der kommenden Saison in Oper und Schauspielhaus – das ist etwas, das zur Zeit nicht klar zu beantworten ist. Die Unsicherheit drückt bei der Präsentation der neuen Spielzeit 2020/21 noch am ehesten Ballettchef Marco Goecke aus – wenn er von einem „seltsamen Gefühl“ spricht. Und von großer Unsicherheit angesichts einer Krise, die den „ganzen Planeten“ betrifft. „Da kann man sich schon fragen, wie wichtig der Tanz überhaupt noch ist.“

Was sich die Intendantinnen Laura Berman und Sonja Anders wünschen, haben sie nun mit ihren Spielplänen formuliert. Vielleicht geht es auch gar nicht anders, als positiv in die Zukunft zu schauen. Insofern ist dann von 26 Premieren die Rede, die das Schauspielhaus machen will, das durchgearbeitete Konzertprogramm des neuen Generalmusikdirektors Stephan Zilias macht richtig Lust – und erst die Oper, die mit populären Sachen von Verdi, Bizet und Mozart an den Start geht.

Die Frage ist aber eigentlich, wie geht Oper gegenwärtig noch – wenn man sich aktuelle Meldungen anschaut, dass bei einem Chor in Amsterdam ein einziger Corona-infizierter Sänger von 80 Chormitgliedern 60 angesteckt hat – vier sind tot.

Oper ist nur mit Sängern möglich. Und da muss man Antworten finden. Andere Opern, andere Inszenierungen vielleicht, andere Aufführungen, andere Proben, anderes Zuschauen?

Davon ist in Hannover (noch) nicht die Rede. Auch die Frage nach möglichen baulichen Veränderungen, nach Umgestaltung der Sanitäranlagen, nach einem Opernhaus in der Nach-Corona-Zeit wird mit einem „Plan B oder C“ beantwortet – man denke darüber nach, die Kontakte zu reduzieren, analysiere genau die Verläufe und habe ein höchstes Ziel: „Für uns ist es sehr wichtig, dass unsere Zuschauer sich bei uns wohlfühlen“, so Opernchefin Laura Berman.

Und hier ist dann das, was die Oper unter dem Spielplan-Motto „Kompass“ vorhat: Ein Stiftungskonzert zum Saisonstart am 5. September mit einem der derzeitigen Shootingstars Benjamin Bernheim. Einen Opernball soll es im Februar auch wieder geben.

Auf dem Spielplan stehen an Premieren die verschobene „The Greek Passion“ (30. Oktober), „Carmen“ dürfte sich wieder als Kassenmagnet erweisen (24. Oktober). Das Musical „ Sweeney Todd“ ist von Stephen Sondheim (4. Dezember). „Cosi Fan Tutte“ (19. Juni 2021) wird von Michael B. Berger inszeniert. Für Freunde des Zeitgenössischen ist Aribert Reimanns „Lear“ (22. Mai 2021).

Das Ballett will mit Marco Goeckes verschobener Neuproduktion „Der Liebhaber“ (23. Januar 2021) auftrumpfen. Der Tanz startet mit „Rastlos“ (8. November) – mit dabei ein Klassiker von Star-Choreograph Jiri Kylian, den Marco Goecke stärker an Hannover binden will.

Und dann ist da noch die Frage, wie man mit dem Defizit umgeht, das durch Verluste der Ticketeinnahmen allein schon bei 2,4 Millionen Euro für die Staatstheater liegt. Dazu kommen dann noch die ausgefallenen Gastspiele und die fairen Ausfallhonorare.

Aber die Oper und das Theater leben ja auch von unbestimmter Hoffnung. Wie im „Otello“, wo Desdemona bis zum Schluss die Hoffnung hat, ihr Schicksal abzuwenden, die Liebe zu retten. Meistens geht es ja im wirklichen Leben freundlicher aus als auf der Bühne. Premiere der Immo-Karaman-Inszenierung ist am 25. März 2021.

Von Henning Queren