Staatsoper präsentiert Stephan Zilias als neuen GMD

Hannover

Er kommt sympathisch rüber, weißes Hemd, oben offen, Teamarbeit sei ihm wichtig ebenso wie die Verbindung in die Stadt: Opernintendantin Laura Berman präsentierte ihren neuen GMD. Stephan Zilias wird ab der Saison 2020/21 für fünf Jahre das musikalische Leben in dem traditionsreichen Haus bestimmen.

Das ist immerhin ein Jahr länger, als ihr eigener Vertrag läuft. Kleine Zwischenfrage, Frau Berman, heißt das, dass Sie dann aufhören wollen? „Aber nein, kein Gedanke, ich mag es hier.“ Es ginge ihr darum, dass im Fall der Fälle ihr Nachfolger dann keine GMD-freie Anfangszeit habe, so wie sie, das sei einfach für das Orchester nicht gut.

Das sieht auch Stephan Zilias so. Nach dem letzten GMD-freien Jahr sei der Wunsch im Orchester auszumachen, nach einer Person, die die Richtung vorgibt und dem Orchester sagt, wo man hin will. Kooperation sei wichtig. „Man muss als Dirigent schon ins Orchester hinhören.“ So wie es manche andere Taktstockschwinger machen, die ihr eigenes Ding durchziehen, so funktioniere das heute nicht mehr. „Man muss auf Kritik und Anregungen reagieren können.“ Durch einen Künstlerischen Beirat werde das Orchester in die Programmgestaltung einbezogen.

Es ist auf jeden Fall gut angelaufen, eine „entspannte, produktive Atmosphäre“ hat er in der Zusammenarbeit mit dem Orchester gespürt. „Das Orchester hat ein sehr großes Potenzial.“ Und das will er für ein weites Repertoire nutzen, die Namen Bruckner fallen, Schumann, das französische Repertoire und auch die Moderne. „Als Konzertgänger muss man immer das Gefühl bekommen, es ist richtig, dass dieses Stück jetzt hier gespielt wird.“

Und Wagner? „Es ist ein großes Glück, jetzt an einem Theater mit einem Orchester, Chor und Ensemble zu arbeiten, die so etwas auf die Beine stellen könnten.“ Zumindest potenziell gingen da einige Lebensträume in Erfüllung.

Und eine Lieblingsoper hat er: „Wozzeck“ von Alban Berg. „Die habe ich rauf und runter gehört, das lief bei uns zuhause pausenlos.“ Als Schallplatte in der Einspielung von Pierre Boulez. Die Liebe ging soweit – das könne er ja jetzt verraten – dass er den Tonträger aus der Musikbibliothek seiner Schule entführt hatte.

Noch mehr Geheimnisse? Ein Jahr hat er Ballettunterricht gehabt – „aber tanzen kann ich bis heute nicht“.

Warum nun Stephan Zilias? „Er hat einfach alle unsere Kriterien erfüllt“, so Laura Berman. Gelernt hat er auch bei Dirigentenstar Donald Runnicles, der immerhin auch mal Kapellmeister an der hannoverschen Staatsoper war.

Die jüngeren Zuhörer und die Stadt hat Stephan Zilias im Blick: „Wir müssen rausgehen, auch an andere Spielorte in Hannover.“ Die Schulen müssten verstärk angesprochen werden. Hannover hätte an Kultur so viel zu bieten: „Wir reden hier von einer Stadt, die in dieser Hinsicht richtig groß aufgestellt ist.“ Seine Aufgabe: „Ich möchte mit dem Opernhaus auch eine emotional Mitte in der Stadt schaffen.“

Von Henning Queren