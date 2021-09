Hannover

Tolle Produktionen, zurückhaltende Besucher und die Hoffnung auf den Opernball, Die Intendantin Laura Berman freut sich auf „Otello“ und den Opernball.

Frau Berman, wie hat die Staatsoper Corona bisher überstanden?

Wenn ich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern denke und an das, was wir im Moment machen, sind wir relativ gut durchgekommen. Auch wenn es eine sehr, sehr schwere Zeit für alle war. Am einfachsten hatten es wahrscheinlich die Häuser, die gar nichts gemacht hatten.

Wofür Hannover ja nun nicht steht – wie die Auszeichnung als „bestes Opernhaus“ zeigt?

Das stimmt. Unsere Arbeit war weithin hör- und sichtbar. Die Resonanz der Zuschauerinnen und Zuschauer zeigte sich nicht nur in Briefen und Mails, sondern auch in Spenden. Wir haben auch von unseren Künstlerinnen und Künstler Dank bekommen, dass sie eben nicht zuhause sitzen mussten und für ihr Publikum da sein durften, was psychologisch sehr wichtig war.

Was war für Sie persönlich die größte Schwierigkeit in diesen Zeiten?

Mit dem Gedanken klar zu kommen, dass Singen und Tanzen krank machen könnte. Und ich habe mir wirklich Sorgen um die psychische Gesundheit der Künstlerinnen und Künstler gemacht. Schwierig war natürlich die Ausarbeitung und Durchführung eines Spielplans in Zeiten von Kurzarbeit – was kann man verschieben, welche Produktionen und Arbeitsvorgänge muss man modifizieren. Das war schon tricky.

Ein Saisonstart in Zeiten einer Pandemie. Wie ist ihre Gefühlslage im Moment?

Ich habe schon das Gefühl, dass es wieder anläuft – beim Picknick auf dem Opernplatz waren alle richtig glücklich. Der Zuschauerraum ist wieder gut gefüllt. Und nicht zuletzt: Unsere Kantine hat wieder aufgemacht, was ja immer ein Zeichen von Normalität ist. Lange Schlangen vor dem Counter, alle Tische besetzt – natürlich mit Abstand – der Betrieb ist zurückgekehrt.

Wie läuft der Vorverkauf, haben die Menschen noch Angst vor dem Besuch?

Da geht es uns wie allen anderen Theater auch. Es gibt die Fans, die schnell zugegriffen haben. So war die erste Premiere der Spielzeit, das Ballett „Toda“, ausverkauft. Am ersten Vorverkaufstag für unsere Abonnentinnen und Abonnenten bildete sich eine lange Schlange vor dem Opernhaus und auch der Online-Verkauf verzeichnete Rekordeinnahmen. Beim freien Verkauf ist jedoch noch Zurückhaltung spürbar. Menschen, die nur gelegentlich in die Oper gehen, kommen noch nicht.

Die Staatsoper hatte bisher weit über 200.000 Besucher pro Jahr, mit welchen Zahlen rechnen Sie für diese Saison?

Das kann man im Moment überhaupt noch nicht absehen – auch, weil wir nicht wissen, ab wann wir das Opernhaus wieder vollständig für die Besucherinnen und Besucher öffnen können.

Es hängt also an 3G oder 2G?

Genau. Ein Opernbesuch unter 3G-Bedingungen bedeutet Stress für alle – vom Einlass über die Wege im Haus bis hin zur Pause. Es gibt viele Menschen, die das nicht möchten ...

Planen Sie 2G?

Ich gehe davon aus, dass wir früher oder später zu 2G wechseln werden. So wird zum Beispiel der Opernball unter 2G-Bedingungen stattfinden.

Wie sieht es mit Impfungen im Opernhaus selber aus?

Wir drei in der Geschäftsführung sind der Meinung, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht unter Druck setzen können und wollen. Wir führen aber intensive Gespräche mit den einzelnen Mitarbeitergruppen, laden auch Virologen für Vorträge ein, um ihnen Wissen und Fakten an die Hand zu geben und so die Impfbereitschaft zu steigern. Denn wir gehen davon aus, dass wir 2G im Zuschauerraum nur ermöglichen können, wenn dies analog auch auf der Bühne gilt.

Glauben Sie, dass Sie das Prachtstück der kommenden Saison, die „Otello“-Premiere Ende Oktober in 2G hinbekommen?

Klares Nein. Zwar probt das Orchester bereits in 2G, die Bühne allerdings noch in 3G.

Kann es sein, dass Sie im Opernchor etliche Impfverweigerer haben?

Wir dürfen die Mitarbeitenden nicht nach ihrem Impfstatus fragen. Aber wir sind ein großer Betrieb und bei uns arbeiten Menschen mit den unterschiedlichsten Weltanschauungen und Meinungen. Ich bin um meine Kolleginnen und Kollegen besorgt und suche das Gespräch, um aufzuklären und um zu informieren.

Wissen Sie, wie viele Prozent der Mitarbeiter schon geimpft sind?

Leider kann ich dazu keine verbindliche Aussage treffen, da wir diese Information nicht einholen dürfen. Viele der Mitarbeiten geben uns jedoch freiwillig die Information – und so wissen wir zumindest, dass sehr viele bei uns bereits geimpft sind.

Wie sind Ihre Wünsche an die Politik, nach mehr Klarheit, nach Regeln?

Aber unbedingt. Es müssen klarere Aussagen getroffen und Regeln vorgegeben werden, damit wir für die Zukunft sicher planen können.

Kommen Sie trotz Corona mit Ihrem Etat aus?

Stand heute: ja. Allerdings würden jegliche Zusatzbelastungen zu einem Problem werden.

Wie lange planen Sie im Moment im Voraus?

Die nächste Spielzeit steht im Großen und Ganzen. Gerade sind wir dabei, die Spielzeit 2023/24 zu planen – unter normalen Umständen hätten wir die Vertragsverhandlungen mit den Künstlerinnen und Künstlern schon gemacht.

Was passiert mit den teils wunderbaren Produktionen, die während der Pandemie entstanden sind?

Die sollte sich das Publikum unbedingt noch demnächst anschauen. Denn Opern, wo die Menschen drei Meter auseinander stehen, werden bald keine Chance mehr haben. Eine der schönsten Produktionen die wir gemacht haben, Händels „Trionfo“, steht im Oktober wieder auf dem Spielplan, ebenso Mozarts „Così fan tutte“. die demnächst noch einmal kommt. Im November kommt dann auch „Greek“ auf die Bühne zurück – ein großartiger Abend!

Kann man die Produktionen wie die konzentriertere „Carmen“ von den Regisseuren nicht noch einmal für die Normalzeit überarbeiten?

Das ist während unseres Repertoirebetriebs leider nahezu unmöglich. Deshalb mein Ruf an die Opernfreundinnen und Opernfreunde: Kommt, guckt euch diese ganz besonderen Produktionen jetzt noch einmal an.

Was ist der Bestseller der kommenden Spielzeit?

Auf jeden Fall das Musical „Sweeny Todd“. Und natürlich „Otello“ – die Premiere Ende Oktober ist jetzt schon fast ausverkauft.

Von Henning Queren