Hannover

Schwitzende Körper, stoßender Atem, Haut an Haut – das hört sich nicht gut an in Corona-Zeiten. Und macht den Tanz aus, der sich zumindest in dieser besonderen Situation neu erfinden muss.

Und zwar „Rastlos“, wie der neue Ballettabend in der Staatsoper heißt. Der am Sonntag, ja tatsächlich, wie geplant Premiere hat (ab 18.30 Uhr). Diesmal aber, wie es mittlerweile üblich ist, als Stream. Der dauert etwa eine Stunde.

Anzeige

Tanz im Mondlicht

Drei Teile hat der Abend und startet mit „Moonlight“ von Juliano Nunes. Extra choreografiert mit Blick auf die Pandemie. „Ich denke damit über unsere Situation als Künstler nach – deshalb auch das Spiel mit dem Mond.“ Der würde die Power und das Licht weitergegeben, das er von der Sonne erhält – „und wir geben als Tänzer ja auch die Energie, die größer ist als wir, ungeschmälert weiter“.

Natürlich alles mit gebotenem Abstand auf der Bühne, neun Tänzer werden hier immerhin aufgeboten. Und wie liefen die Proben? „Das ist für uns natürlich schon eine enorme Umstellung, denn wir Tänzer sind ja extreme Nähe gewöhnt.“ Insofern liefern diese Zeit auch Gelegenheiten, um über die „Verbindungen von Menschen“ nachzudenken. Sonst leben die Tänzer mit dem direkten Kontakt – der nun über den Kopf zu erfolgen hat.

Musik von Beethoven

Und das zu Klängen von Beethoven. Nunes hat sich für sein 20-minütiges Stück den langsamen Satz der „Hammerklavier-Sonate“ in der überlegenen Einspielung von Claudio Arrau vorgenommen. Und richtig durchchoreografiert: „Jede Note eine Bewegung“, verspricht er. Was natürlich die Proben besonders intensiv gemacht hat, die vier Wochen gedauert haben.

Juliano Nunes setzt dabei auf seine eigene Tanzsprache, natürlich gibt es bewunderte Kollegen wie Crystal Pite („Seasons Canon“) oder William Forsythe, bei dem der Brasilianer auch getanzt hat. „Ich lasse mich aber von der lebendigen Welt inspirieren – von Menschen auf der Straße oder in einem Supermarkt.“ Sein Wunsch: „Das Publikum soll seine eigene Geschichte zu dem getanzten Geschehen finden.“

Verletzliche Menschen

Menschen sind auch im Vordergrund bei Großmeister Jiří Kylián, dessen Solo „Double You“ im Mittelpunkt des besonderen Tanzabends steht – und das Leben in all seiner Schwere und Verletzbarkeit abbildet und die Fähigkeit, alles zu riskieren. Oder wie Kylián es umschreibt, wie auf einem dünnen Seil über einem Abgrund zu balancieren, in dem festen Glauben, die andere Seite erreichen zu können.

Humor im Tanz ist eher selten: In dem dritten Stück des Abends, „Masculine/Feminine“, spielt Lukáš Timulak mit stereotypen Rollenbildern von Mann und Frau. Das 2011 für das Nederlands Dans Theater kreierte Ballett bildet Situationen ab, in denen sich das Publikum schmunzelnd wiederfinden kann.

Der Stream ist nach der Premiere bis Ende November zu sehen.

Von Henning Queren