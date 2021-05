Hannover

Es ist so schön britisch, Fußballfans von Arsenal, Skinheads, Cockney-Dialekt, Breakfast mit Tee und Toast, Gewalt, Unterschicht, East End – und ein Eddy wird im harten Teil von London zum Ödipus der Thatcher Ära.

Elekrtisierende Tonspur

Das hört sich schräg an, geht aber gut auf: Marc-Anthony Turnage hat daraus eine überaus wirkungsvolle Kammeroper gemacht, ein Geniestreich von 1988 eines damals 25jährigen – der dazu eine Tonspur geschaffen hat, die immer noch und in jeder Hinsicht elektrisiert.

Die hatte in der Staatsoper Hannover eine überwältigende Streamingpremiere – und ist ein weiterer Glücksgriff nach Brittens „Turn of the Screw“ in der britischen Reihe zur Pandemiezeit.

Anlaufschwierigkeiten

Vorher gabs ein paar Anlaufschwierigkeiten – die Übertragung brach einige Minuten zusammen – ein Problem, wenn es live ist. In der Kommentarspalte konnte man dabei immerhin sehen, dass sich ein englischsprachiges Publikum für Hannovers Opernschaffen interessiert. Alles auf Anfang, das passiert bei richtigen Premieren eher ganz, ganz selten.

Bazillen bedrohen London

Diese Oper ist erstaunlich zeitgemäß. Auch „Greek“ spielt vor dem Hintergrund einer Seuche, Bazillen bedrohen London. Die Inszenierung nimmt das klasse auf, bühnenhohe Projektionen von britischen Boulevardzeitungen (Boris Johnson, Prinz Philip), darauf kleckert Eddy geschickt projiziert sein Frühstück mit Baked Beans und legt lebende (!) Maden dazu, das meterhoch zu sehen, das hat schon schaurigen Schauwert. Und auch sonst wird allerlei Unappetitliches aus der englischen Küche in gigantischen Dimensionen gezeigt.

Auch sonst ist auch unglaublich was los: Der Aufstand („Crash“, „Splatter“) kommt ebenso megaphon-lautstark wie schlagzeugstark rüber. Die Trommler des Staatsorchesters bleiben dem lärmigen Tumult nichts schuldig.

Eddy ist Ödipus

Und die Geschichte vom Ödipus? Das geht tatsächlich – in den Siebzigern geschrieben von Schauspieler Steven Berkoff, der auch schon mal als Bösewicht in James-Bond-Filmen auftaucht.

Während der klassische Ödipus in größter Tragik endet, geht das hier vergleichsweise gut aus. Obwohl es danach erst einmal gar nicht aussieht. Eddy haut aus einer Unterschicht-Familie ab, weil er die Prophezeiung nicht erfüllten will. Und es dann doch tut, weil er einen Café-Manager totschlägt und dessen Frau heiratet, die seine Eltern sind, und seinerzeit den kleinen Tony bei einem Schiffsunglück verloren haben.

Der Inzest fliegt schließlich auf und Eddys Schock kulminiert in einem erschütternden Schrei, doch seine Augen bleiben – und Eddy singt darüber: Es kann doch nichts schlecht sein, wenn man es aus Liebe tut.

Britischer Regisseur

Regisseur Joe Hill-Gibbins (English National Opera) hat das alles sprechend in Szene gesetzt, zwei Eingänge, eine weiße Wand, den Rest machen markante Projektionen – und vor allem die Sänger-Schauspieler, die in Kostümen (Alex Lowde), die bisweilen aus der Fetisch-Abteilung stammen, voll gefordert sind. Ödipus Eddy (Bariton und Ensemblemitglied James Newby) ist von ungeheurer Präsenz – mit seinem Skindhead-Schädel, seinem Dialekt und der nötigen Stimmpower.

Und das ist dann schon beachtlich, dass die anderen drei Sängerinnen und Sänger alle übrigen Rollen jeweils vollständig und trefflich besetzen. Michael Kupfer-Radecky als Dad, Manager, Polizeichef, Iris van Wijnen als Ehefrau, Sphinx und Kellnerin und Angeles Blancas als Mutter, andere Sphinx und weitere Kellnerin. Und auch noch den Chor geben, der in diesen Zeiten kein Aerosol versprühen darf.

Energetische Musik

Die Partitur ist schon eine echte Herausforderung, viel Klingklang, Strawinsky ist zu spüren, Janacek und alles multipliziert mit Miles Davis, den der Komponist währen der Arbeit an „Greek“ täglich hörte. Generalmusikdirektor Stephan Zilias am Pult kehrt natürlich die energetischen Partien entsprechend heraus, bringt aber auch die doch vorhandenen lyrischen Passagen mit überraschender Sanftheit.

Die prächtige Musik, die packende Inszenierung, tolle Sänger und nicht zuletzt das dichte Libretto machen diesen „Greek“ zu einem Ereignis. Das allerdings nur jeweils kurz im Netz zu sehen ist – das Copyright ist hier vergleichsweise streng.

Von Henning Queren