Die Bilanz einer ganz besonderen Spielzeit: Opernintendantin Laura Berman über emotionale Tiefpunkte, große Freunde und die Macht von 0,3 Grad Celsius.

Den Abschluss des Saison hätten Sie sich sicher auch andere gewünscht. Die letzte Vorstellung mit „Le Vin Herbé“ in Herrenhausen mussten Sie absagen, weil es zu kalt war. Kann man bei 0,3 Grad nicht einfach mal großzügig sein.

Nein, wichtig war, dass die Grenze von 14 Grad unterschritten war. Und das sind nun einmal feste Regeln, die ja nicht zum Spaß gemacht wurde.

Warum ist das so wichtig?

Das muss man sich ein wenig wie beim Hochleistungssport vorstellen, da muss man sich die Muskeln ja auch erst einmal anwärmen, sonst funktionieren sie nicht. Und bei den Musikern geht es ja nicht um Komfort, sondern um das richtige Funktionieren. Bei tiefen Temperaturen ist es unglaublich schwierig die Töne richtig zu greifen. Da besteht tatsächlich Verletzungsgefahr.

Im Ernst?

Aber ja. Die Erfahrung hatte ich früher auch selbst als Studentin, als ausübende Musikerin mal gemacht. Ich spielte bei einer Operette, es war zu kalt und habe mir da an einem einzigen Abend eine Sehnenscheidenentzüngung geholt. In Herrenhausen sind die Temperaturen nun doch niedriger gegangen, als wir eigentlich erwartet haben – was schade natürlich für das Publikum und auch für uns war. Da haben wir eben Pech gehabt.

Ein echtes Drama war und ist ja nun Corona. Wie würden Sie unter diesen besonderen Umständen die vergangene Spielzeit bewerten?

Überraschend erfolgreich. Ich will das mal so erklären. Im Januar und Februar noch vor Corona hatten wir eine Auslastung von 93 Prozent. Ich hatte nicht erwartet, dass ich mit meinem Programm so schnell in einen Dialog mit dem Publikum gekommen bin.

Und dann kam die schlechte Überraschung ...

... auf die unser Publikum mit großem Verständnis reagiert hat. Wir haben viele positive Rückmeldungen – auch was die Verlagerung unserer Spielstätte nach Herrenhausen betrifft. Die Menschen sind einfach viel empfänglicher für Aufführungen im Freien als Indoor zur Zeit.

Hatten Sie überlegt, in der vergangenen Saison auch das Opernhaus selber aufzumachen?

Es ging ein bisschen hin- und her – das hing mit den wechselnden Verordnungen zusammen. Am meisten enttäuscht waren unsere Musiker, dass sie nicht mehr im Haus spielen durften. Die Landesregierung ist sehr vorsichtig, was sich sehr gut verstehen kann. Aber Künstler wollen ja nun einmal ihre Kunst vor Publikum vorführen.

Etliche Ihrer Musiker waren beim 29-Stunden-Konzert „hell:wach“ in der Marktkirche beteiligt – ist die Oper jetzt stärker mit der Kulturszene der Stadt verbunden?

Eigentlich auch mit der Stadt selber. Man lernt sich immer besser kennen. Eine beispielhafte Zusammenarbeit war auch unsere Herrenhausen-Saison – wie wir hier mit dem Garten kooperiert haben, das war schon phantastisch. Wir mussten keine Miete zahlen ... Und: Oberbürgermeister Belit Onay ist auf jeden Fall ein sehr guter Partner für uns.

Wo hatten Sie in der Corona-Krise Ihren Tiefpunkt?

Ich war auf einer Probe von unserer geplanten großen Produktion „Greek Passion“, voller Orchestergraben, mehr als 100 Menschen auf der Bühne, Sänger aus unterschiedlichen Ländern – nur drei Proben vor der Premiere, es hatten sich auch viele überregionale Kritiker angesagt. Es wäre eine so tolle Produktion geworden. Dann Schluss, wir saßen danach im Freien, haben Prosecco getrunken und geheult ... Der schönste Moment war, als wir in Herrenhausen unsere erste echte Premiere wieder hatten.

Und jetzt sind ja eigentlich Theaterferien. Was machen Sie jetzt, was machen die Künstler?

Für manche ist das schon sehr hart, sie können nicht zu ihren Familien, ihren Freunden – wie unser chinesischer Tenor Long Long, er hätte auch bei den Bregenzer Festspielen singen sollen. Ich habe versucht, allen Sängern auch während dieser eigentlich verlorenen Spielzeit ein paar gute Herausforderungen geben zu können, damit sie doch das Gefühl haben, etwas geleistet zu haben.

Wie weit sind Ihre Planungen für die kommende Saison, in Sachen Stücke, Hygienekonzept?

Das ist alles ziemlich weit gediehen. Wir planen, wie es so viele Opernhäuser im Moment machen, die kommende Spielzeit in Drei-Monatsblöcken – also bis Dezember. Wenn wir im Herbst wieder beginnen, werden wir Opernmitarbeiter zu unseren eigenen Statisten, wie werden dann üben, wie der Einlass ins Opernhaus klappt. Ich hoffe, dass die Zuschauer dann insgesamt das Gefühl haben, dass sie bei uns sicher sind.

Was Sie wie machen wollen?

Wir werden um die 300 Zuschauer pro Abend haben. Maskenpflicht bleibt bestehen, man geht zum Platz und darf sie dann abnehmen. Die Zwischenräume sind dann immer zwei Sitzplätze. Wir haben alle Lüftungen geprüft, ob sie ausreichen.

Beim Einlass könnten die Abstände unterschritten werden...

Deshalb die Maskenpflicht. Es ist ein wenig so wie beim Einsteigen in ein Flugzeug – wird alles sehr durchorganisiert, das Publikum wird in Gruppen eingeteilt, damit man in der richtigen Reihenfolge die Plätze einnimmt.

Wie wirkt sich das alles auf den Spielplan aus?

Wir müssen da sehr, sehr tricky sein. Das Schwierigste ist das Repertoire, das ja noch in der Vor-Corona-Zeit entstanden ist. Diese Opern müssen angepasst werden. „ Don Giovanni“ wird szenisch anders eingerichtet, aber in ziemlich normaler Besetzung.

„Tristan“ mit seinem riesigen Orchester ist da dann schon eine echte Herausforderung?

Das wird eine Kompromissfassung – er wird verkürzt und von einem japanischen Komponisten als Fassung für 19 Instrumente eingerichtet. Das wird spannend.

Und die Neuproduktionen?

Die stimmen wir schon ab. Mit einer echten Händel-Entdeckung – handliche Besetzung, handliches Orchester, aber ganz tolles Stück, dieser „Triumph von Zeit und Wahrheit“. Wir wollen, dass es sich anfühlt wie richtiger Opernabend.

Wie sieht es dann mit dem Pausensekt aus?

Wir werden doch manche Stücke mit Pause machen – wie es auch die Oper in Madrid plant. Unser Gastronom wird die Möglichkeit geben, ganz nach den Regeln den Sekt schon vorher zu ordern.

Von Henning Queren