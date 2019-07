Hannover

Man muss nicht unbedingt digitale Filter und Bearbeitungsprogramme nutzen, um Fotos zu verändern. Der künstlerische Zugriff gibt da ganz andere und deutlich erweiterte Möglichkeiten – wie die Ausstellung „Gezielte Setzungen – Übermalte Fotografie in der zeitgenössischen Kunst“ im Sprengel Museum zeigt.

Eine Ausstellung über analoge Foto-Kunst und Kunst-Fotos im digitalen Zeitalter: Sechs Künstlerinnen und Künstler (Bildhauer, Maler) hatten kein Vertrauen mehr in die Unmittelbarkeit von mal gefundenen, mal selbstgemachten Fotos. Also veränderten sie die mit Pinsel, Messer und Farbe. Indem beispielsweise Florian Merkel mit Eiweißlasurfarbe und Silbergelantinebaryt den Ausdrucksgehalt von Porträts vertieft und die Nahaufnahmen zu pop-artigen Hybridgemälden macht. Das kann auch in die andere Richtung funktionieren, wenn Peter Klare mit Gouache seine analogen Schnappschüsse aus fahrenden Autos dadurch beruhigt, dass er wichtige Bildelemente hinter einen grauen Schleier verschwinden lässt – das erinnert dann schon an den digitalen Korrekturstift, mit dem man die Pixel verwischt.

Sabine Jung arbeitet mit auf Flohmärkten oder sonstwo gefundenen Fotografien – meist schwarzweißen Frauenporträts, auf denen denn mit schminknahen Übermalungen von Lippen, Wimpern und Augen auch Fragen nach Gender und unserem Schönheitsideal gestellt werden, Und dass man seine Bildwelten auch vorher selbst inszenieren kann, dafür steht Helen Feifel, eine Bildhauerin, die Bühnenarrangements oder Tanzposen erst fotografiert und dann ziemlich reizvoll kostümartig übermalt.

Protest gegen die zunehmende Zerstörung von Umwelt und Biosphäre – ein großes Thema mit einigen Bilder: Die zweite Sprengel-Schau greift in die eigene Sammlung und vereint nicht ganz zwingend unter dem Titel „ Kunstlandschaft – Naturwelten in der Kunst seit 1950“ allerlei Auseinandersetzungen mit Natur und Landschaft in ganz unterschiedlichen Strategien.

Das kann auf bewährt hintersinnige Weise passieren wie bei Timm Ulrichs und seinem „Getarnten Bild“ – wo ein Camouflage-Vorhang eine schwarzweiße Landschaftsaufnahme zur Hälfte verdeckt. Und da kommt man dann bei dieser kleinen und ein wenig beliebig wirkenden Kabinettausstellung gleich zu den großartigen Fotos von Heinrich Riebesehl aus seiner Serie „Agrarlandschaften“ – unromantischer geht es kaum, die durchgreifende Rationalisierung der Natur, kaum einer hat sie schonungsloser festgehalten. Dazu passt auch der schöne Siebdruck „Wachstum“ von János Nádasdy, das einen flammenden Schlot auf einer bonbongrünen Wiese zeigt – und das schon 1975.

Beide Ausstellung laufen bis 6. Oktober. Die Ausstellung „ Setzungen“ bietet vom 14. bis 15. Juli 11 bis 16 Uhr den Workshop „16mm übermalen“ an, bei dem ein Film überarbeitet wird.

Von Henning Queren