An Schnittstellen berührt sich manches, mal logisch, mal nicht. Bilder zum Beispiel, Porträts klassischer Art von Max Beckmann mit entsprechenden Schwarzweißbildern der Fotografin Heidi Specker. „ Schnittstellen“ heißt die aktuelle Ausstellung im Sprengel Museum, in der Fotospezialistin Inka Schube die immer wieder beeindruckende Sammlung der Niedersächsischen Sparkassenstiftung befragt.

Der Trick der Ausstellung: Es werden zwei künstlerische Positionen in einem Raum vereint, die Schnittstelle findet sich dann automatisch im Kopf des Betrachters.

Zwei Filme parallel

Wie beim namensgebenden Kunstwerk „ Schnittstelle“ von Harun Farocki von 1995 – auf zwei Monitoren laufen parallel zwei Filme, auf denen sich die Bilder scheinbar oder auch nicht sich gegenseitig kommentieren. Und im besten Fall für den Betrachter erweiterte Sinnebenen erschließen.

An Schnittstellen werden auch Prozesse in Gang gesetzt, auch solche der Erkenntnis. Das passiert in dieser schön kuratierten Schau des öfteren – wenn erfahrbar wird, auf welch ganz verschiedene Art Ordnungen entstehen und auch wieder aufgebrochen werden.

Gegen die Apartheid

Da hängt dann eins der radikalen Zeichensysteme von Hanne Darboven mit ihren eigens geschaffenen Ordnungsprinzipien neben den eindrucksvollen Fotografien von David Goldblatt: Der hatte das Aufbrechen eines hochrealen Ordnungssystem, der Apartheid in Südafrika, in graunuancierten Bildern festgehalten.

Und bisweilen wird es dann auf herausfordernde Weise sperrig, wenn man vor Kunststücken mit Titeln wie „Das Aurora-Signal des Russischen Oktober. Vor-Signal und realer Beginn universaler Veränderung“ steht und das in zarten Radierungsstrichen wiederzufinden sucht.

Hannovers automobile Urbanität

Manche Kombis sind dann wieder auf verblüffende Weise klar: Wenn das „Fenster“ von Isa Genzken – eine Skulptur, die genau das abbildet – auf Bilder vom städtischen Außenraum trifft. Arne Schmidt fotografierte in der in Hannover entstandenen Serie „Geräusch einer Brandung“ verdichteten Straßenverkehr. Zusammen erfährt man an dieser Schnittstelle Ausblicke auf eine längst hinfällig gewordene automobile Urbanität.

Mit ein wenig Muße wird dabei dann schon erfahrbar, was die Kuratorin als „Lust an der Wahrnehmung“ fördern will. Auf jeden Fall zeigt sich der Facettenreichtum der Stiftungssammlung, die noch für wohl unzählige Neubefragungen gut ist und durch entsprechende Neuerwerbungen und Förderungen frisch gehalten wird. Dafür steht die letzte Schnittstelle mit den Arbeiten von Samuel Henne mit großformatigen Fotos von arrangierten Kunstkatalogen („Musée imaginaire“) von 2013 und den Impressionen aus dem Sprengel Museum von Ingo Mittelstaedt („Courtesy #5“) von 2016.

Bis 3. Januar.

