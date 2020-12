Hannover

Der Ausstellungstitel zeugt von ungebrochenem Selbstbewusstsein: „ BIG!“ heißt das große Ausstellungsprojekt für die kommende Saison des Sprengel Museums, Teils des Programm, das Sprengel-Direktor Reinhard Spieler präsentierte.

61.000 Besucher

Zusammen mit einer, wie er sagte, „traurigen Bilanz“ des ablaufenden Jahres. Aber immerhin 61.000 Besucher hatte das Museum im Corona-Jahr. Ansonsten liegt die Zielzahl bei 150.000 pro Jahr. Damit verknüpfte der Direktor die Forderung nach einer „verantwortungsvollen Öffnung“ seines Hauses, das doch bitte nicht anders behandelt werden möge als Baumärkte und große Kaufhäuser.

Die ganz großen Formate

Das Label „ BIG!“ ist auch ganz wörtlich zu nehmen. Das Museum wird sich (ab 28. Mai) den ganz großen Formaten der eigenen Sammlung widmen mit 30 Werken auch von Niki de Saint Phalle, Rosemarie Trockel, Baselitz, Penck, Franz Gertsch und Salomé. „Wirklich faszinierend“, verspricht Spieler. Ein Drittel der Bilder werden hier zum ersten Mal gezeigt. Ein Ausstellungsprojekt passend in der Pandemie-Zeit: Man besinnt sich auf die eigenen Stärken, braucht nicht teuer zu transportieren und noch teurer zu versichern.

„True Pictures“ aus Nordamerika

Und noch ein großes Ding: Die Fotoausstellung „True Pictures“ hat Blockbuster-Qualität. 36 Positionen beleuchten die „nordamerikanische Fotografie im digitalen Zeitalter“, so der Untertitel. Mit dabei Starfotografen wie Jeff Wall, Starfotografinnen wie Nan Goldin oder Cindy Sherman – außerdem viele Fotokünstler (aus den USA und Kanada), die hier ihre Europapremiere haben werden.

Die Ausstellung ab Herbst wird die Wechselausstellungshalle und die komplette Obere Sammlung des Museum belegen und die Lichtbildkunstwerke, die auch in den Bereich Skulptur und Videos reichen, auf 1600 Quadratmetern präsentieren. Im Ausstellungsverbund dabei sind auch das Kunstmuseum Wolfsburg und der Braunschweiger Kunstverein – die mit Shuttle angebunden werden – und drei Hochschulen.

Zanele Muholis LGBTQ-Porträts

Zu den Fotohighlights gehört auch die südafrikanische Fotografin Zanele Muholi, die in ihrem Werk die LGBTQ-Gemeinschaft in den Fokus stellt – und in ihrer Heimat noch sehr umstritten ist. Kulturministerinnen weigern sich dort,, Muholi-Ausstellungen wegen Unsittlichkeit zu eröffnen. In ihre Fotoateliers wird eingebrochen, und ihr Material und Archiv werden vernichtet. Zanele Muholi hat eine bedeutende erotische Porträtfotografie geschaffen.

Das Sprengel Museum feiert ab 30. März mit einer Ausstellung in der Oberen Sammlung den 80. Geburtstag von Lienhard von Monkiewitsch, einem bedeutenden Künstler der Region. Gezeigt wird noch die Sprengel-Preisträgerin Isabel Nuno de Buen (ab 27. November) und Katharina Monka bei Sprengel@feinkunst mit einem Skulpturenprojekt über den Handel mit dem Luftraum über New York.

Von Henning Queren